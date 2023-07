McDonald’s mit großer Änderung – Kunden völlig verwirrt

Ob McDonald’s sich mit dieser Änderung einen Gefallen getan hat? Die ersten Reaktionen einiger Kunden sprechen nicht zwingend dafür.

Der amerikanische Fast-Food-Riese bietet seine Soßen und Dips neuerdings in anderen Verpackungen an, wenngleich der Inhalt sich laut McDonald’s kein bisschen verändert habe. Das sehen viele Kunden anders. Das Auge isst bekanntlich mit – und so sind einige Gäste der Schnellrestaurant-Kette sicher, dass nicht nur die Verpackungen, sondern auch die Rezepturen der Soßen sich geändert haben müssen.

McDonald’s: Neue Soßen?

Auf der Facebook-Seite von McDonald’s lassen einige Kunden ihrem Frust freien Lauf. „Warum wurden Ketchup und Majo umgestellt bzw. ein anderer Hersteller genommen?“, fragt eine Kundin und findet: „Das schmeckt überhaupt nicht mehr.“

Der nächste Kunde schreibt: „Die Nuggets-Soßen schmecken mittlerweile fürchterlich. Ich glaube nicht, dass das immer noch die Soßen von Develey sind.“

Ein anderer Kunde meint: „Was ist das denn für eine ekelhaft gepanschte Soße neuerdings auf dem McRib? Die ist viel heller als die gute alte Westernsoße, sieht fast wie Gewürzketchup aus. Widerlich!“

Kunden von McDonald’s verwirrt

Und mehrere Kunden vermissen zudem die frühere Chili-Soße. „Was zum Kuckuck habt ihr mit den Soßen gemacht?“, fragt eine Kundin verzweifelt: „Keine gescheite Chili-Soße mehr, nur noch diese Hot Spicy ohne Geschmack!“

Die nächste Kundin pflichtet ihr bei: „Ja, die ist fürchterlich.“ Und auch der nächste Kunde sieht es ähnlich: „Chili ist mal die beste Soße gewesen.“

McDonald’s reagiert auf Feedback

McDonald’s beteuert, bei den Soßen habe sich „tatsächlich nur die Verpackung geändert, nicht aber der Inhalt“. Auch manche Mitarbeiter der Fast-Food-Kette schalten sich in die Diskussionen ein und stellen klar, dass weder die Rezepturen umgestellt noch der Hersteller gewechselt wurden.

In einem anderen Bereich hat McDonald’s zuletzt jedoch eine viel größere Umstellung vorgenommen, die einige Kunden ebenso verärgert wie die vermeintlich neuen Soßen (hier alle Einzelheiten).