Urlaub in Thailand: Deutscher macht riesigen Fehler vor Reise – und muss fast mit dem Tod zahlen

Wer in den Urlaub nach Thailand fliegt, denkt wohl vor allem an die exotische Natur, die spannende Kultur und die leckere asiatische Küche. So dachte wohl auch der deutsche Tourist Erik aus NRW.

Während seiner Reise wollte er jegliche Abenteuer mitnehmen. So auch eine Roller-Fahrt! Doch für den 25-Jährigen sollte der Urlaub in Thailand ein tragisches Ende nehmen. Bei einem Roller-Unfall brach er sich sein Genick und die Lendenwirbelsäule.

Urlaub in Thailand endet im Albtraum

Viele Reisende mögen kaum darüber nachdenken, im Urlaub eventuell krank zu werden. Doch wer seine Reise sorgenfrei genießen will, entscheidet sich im Vorfeld für eine Auslandskrankenversicherung, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.

Wer sich gegen die Versicherung entscheidet, für den kann es im Zweifel richtig teuer werden. Das musste Erik aus NRW jetzt auf üble Art und Weise erfahren. Ein Roller-Unfall brachte ihn schwer verletzt ins thailändische Krankenhaus. Ein spezieller Ambulanzflug sollte ihn nach Deutschland bringen. Das Problem: Der junge Erwachsene hatte keine Auslandskrankenversicherung, berichtet der „WDR“ bei „tickr.news“. Der Flug würde ihn fast 150.000 Euro kosten! Geld, das weder der 25-Jährige noch seine Familie hat.

Freund startet Spendenaktion

Der letzte Ausweg blieb eine Spendenaktion. Ein Freund des verunglückten Mannes hatte deshalb eine Crowdfunding-Seite für Erik eingerichtet. Innerhalb von gerade mal zwei Tagen geschah dann das Unglaubliche: Die Summe von 150.000 Euro war zusammengekommen. Eriks Familie konnte damit den wohl wichtigsten Flug ihres Lebens organisieren. Mittlerweile ist Erik wieder in Deutschland und wird in einer Spezialklinik in Bielefeld untersucht, berichtet der „WDR“.

Wer einen Urlaub in Thailand oder einem anderen Land plant, sollte also besser vorsorgen. Besser, man gibt ein paar Euro zu viel für eine Auslandskrankenversicherung aus, als dieses Versäumnis im schlimmsten Fall mit dem eigenen Leben zu bezahlen.