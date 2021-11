Amazon feuert Fahrer – nachdem DIESES Video über ihn im Netz kursiert

Dabei hätte sich einFahrer von Amazon wohl besser nicht filmen lassen. Als ein Video im Netz auftaucht, ist er seinen Job los.

Wie das Portal TMZ berichtet, ging ein Video über einen Mitarbeiter von Amazon viral. Über 11,5 Millionen Aufrufe machte der Clip bei TikTok. Lediglich 15 Sekunden lang ist das Video.

Amazon zieht harte Konsequenzen

Es wurde wohl von einem Wohnungsfenster aus aufgenommen und zeigt eine Frau in einem schwarzen Kleid und ohne Schuhe, die einen Lieferwagen von Amazon verlässt. Anschließend sieht man, wie der Fahrer die Hintertür wieder schließt.

Der TikTok-Nutzer, der das Video gepostet hat, sagte, es sei in Florida gefilmt worden. Was sich wohl im Inneren des Lieferwagens abspielte? In den Kommentaren scherzt einer: „Das Paket wird in 9 Monaten geliefert.“

Ein weiterer Kommentar: „Das ist der Grund, warum meine neue Handyhülle zu spät kommt“. Doch so lustig ging es für den Amazon-Fahrer nicht aus. Der Online-Riese zog Konsequenzen.

Ein Sprecher sagt gegenüber TMZ: „Das spiegelt nicht die hohen Standards wider, die wir für unsere Lieferdienstpartner und ihre Fahrer haben. Unbefugten das Betreten von Lieferfahrzeugen zu erlauben, ist ein Verstoß gegen die Amazon-Richtlinien, und der Fahrer liefert keine Pakete mehr an Amazon-Kunden aus.“

Wegen des Videos verlor der Amazon-Mitarbeiter somit seinen Job. Das kam bei TikTok wiederum nicht gut an. „Du hast wirklich dafür gesorgt, dass dieser Mann gefeuert wurde“, schreibt ein Nutzer. (ldi)