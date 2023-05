Aldi startet langersehnten Lieferservice – doch SIE schauen weiterhin in die Röhre

Diese Nachricht wird viele Aldi-Kunden mit Sicherheit freuen: Als erster Discounter testet Aldi einen Lieferdienst für Lebensmittel. Doch einige Verbraucher schauen in die Röhre.

Denn den neuen Service wird es lediglich bei Aldi Süd geben. Das Liefergebiet und die Anzahl der Kunden sind allerdings noch stark eingeschränkt.

Aldi: Die Preise bleiben gleich

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, wird die neue Funktion ab Juni getestet. Dann kannst du dir von Aldi Süd die Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Geliefert wird von montags bis samstags mit einem Elektrolieferfahrzeug. Circa 1.300 Artikel stehen online zur Auswahl.

Die Preise bleiben gleich. Allerdings soll eine Liefergebühr anfallen. Und auch das Gebiet, in dem geliefert wird, ist stark eingeschränkt. Geliefert wird nur in der Nähe der Aldi-Süd-Zentrale in Mülheim an der Ruhr (NRW). Und auch die Anzahl der Kunden ist für den Testlauf eingegrenzt. Online bestellen können nämlich zunächst nur Mitarbeiter. Noch im Jahr 2023 soll eine Lieferung in ganz Mülheim erfolgen.

Das plant Aldi Nord

Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass es zu einer deutschlandweiten Einführung des neuen Aldi-Lieferservices kommt, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet. Der Discounter möchte erstmals Erfahrung sammeln.

Hat Aldi Nord ähnliche Pläne? Unsere Redaktion hat bei dem Unternehmen nachgefragt. „Der von Aldi Süd angekündigte Test von Food Delivery ist in vielerlei Hinsicht spannend. Spätestens seit Corona ist Food Delivery auch für Discounter grundsätzlich ein künftiger Vertriebskanal. Die technische Umsetzung ist jedoch äußerst anspruchsvoll, ebenso wie die Sortimentsgestaltung. Seitens Aldi Nord planen wir bis auf Weiteres keinen ähnlichen Test für Food Delivery.“