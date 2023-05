Aldi-Kunde wird bei DIESEM Produkt-Hinweis skeptisch – Discounter offenbart Unglaubliches

Da musste dieser Aldi-Kunde bei seinem Eier-Kauf zweimal hinschauen. Ein Produkt-Hinweis machte ihn stutzig.

Mal eben schnell zum Aldi und den Wocheneinkauf erledigen: Da dürfen bei vielen Verbrauchern auch die Eier im Warenkorb nicht fehlen. So war es auch bei diesem Mann. Doch er nahm Verpackung und Produkt mal genauer unter die Lupe – und stellte erstaunliches fest.

+++Aldi distanziert sich von Jeremy Fragrance – dieser scheußliche Spruch fällt ihm jetzt auf die Füße+++

Aldi-Kunde fragt auf Facebook nach

Auf dem Karton stand ein anderer Herkunftsort als auf den Eiern! Demnach sollen die Eier aus den Niederlanden kommen. Laut Karton kommen sie allerdings aus Deutschland. Doch was stimmt denn jetzt? Das wollte der Mann herausfinden.

+++Haribo ruft Kult-Produkt zurück – das sollten Kinder auf gar keinen Fall naschen+++

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Aldi Süd ging der Kunde der Sache auf den Grund. Er postete ein Foto der Eier und der Verpackung. „Servus, sagt mal, wie kommt das?“, schrieb er noch dazu. Und der Discounter-Riese meldete sich direkt unter dem Beitrag.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

So begründet Aldi die unterschiedlichen Angaben

„Das kommt daher, da die Eier aus den Niederlanden kommen und in Deutschland abgepackt werden. Für die Herkunft der Eier ist immer der Aufdruck auf dem Ei entscheidend“, heißt es von Aldi Süd. Weiterhin schrieb der Discounter in der Kommentarspalte: „Da der Bedarf an frischen Eiern in Deutschland ziemlich groß ist und durch die Legebetriebe hier nicht gänzlich gedeckt werden kann, beziehen wir auch Eier aus den Niederlanden. Die Haltungsbedingungen werden dabei genauso streng kontrolliert wie bei den hiesigen Höfen.“

Revolution an den Kassen der Supermärkte? Der regelmäßige Gang zu den Discountern Aldi oder Lidl gehört für viele zum Alltag. Doch was ist, wenn die Karte beim Bezahlen plötzlich nicht mehr funktioniert? Hier mehr zu dem Thema.