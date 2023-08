Aldi, Lidl und Co.: Änderung an der Kasse – welche Folgen hat das für Kunden?

Schluss, aus und vorbei: Deinen Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. zahlst du in Zukunft nicht mehr mit der EC-Karte. Die Girocard mit Maestro wird durch die sogenannte Debitcard ersetzt. Eine große Änderung an den Kassen also. Doch hat das Folgen bei den Bezahlvorgängen für die Kunden?

Vor allem seit der Corona-Pandemie zahlen viele Deutsche ihre Einkäufe bei Aldi, Lidl und Co. lieber mit der Karte anstatt mit Bargeld. Doch die Zeit der EC-Karte ist bald vorbei. Mit Karte bezahlen kannst du natürlich auch trotzdem weiterhin.

Aldi, Lidl und Co.: DAS kommt jetzt auf die Kunden zu

Wie „Ruhr24“ berichtet, ist die Abschaffung der Maestro-Funktion auf EC-Karten längst angekommen. Wie Aldi Süd mitteilte, gibt es schon heute die neuen Debitcards. Diese Karte wird nicht nur an den Supermarkt-Kassen akzeptiert. Damit kannst du auch im Ausland zahlen und Geld abheben.

Und deswegen musst du auch mit keinerlei Auswirkungen an der Kasse rechnen. Die Discounter und Supermärkte haben schon länger die passende IT-Infrastruktur für die Zahlung mit der Debitcard. Gegenüber „Ruhr24“ teilten die Supermärkte die weiteren Bezahlungsmethoden mit, die von Kunden an der Kasse angewendet werden können.

Aldi, Lidl und Co.: So kannst du außerdem an der Kasse zahlen

Grundsätzlich kannst du deine Einkäufe in bar, mit der EC-Karte, Debitcard oder auch Kreditkarte bezahlen. Inzwischen gibt es auch Bezahlverfahren wie zum Beispiel Lidl Pay oder Payback Pay. So kannst du sogar mit deinem Smartphone zahlen. Bis zum Ablauf der EC-Karten mit Maestro-Funktion kannst du diese auch noch weiterhin verwenden.