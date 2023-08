Rewe, Kaufland und Co.: Kunden fordern Comeback von Kult-Produkt – sie werden bitter enttäuscht

Einige Kunden von Rewe, Kaufland und Co. fordern mit lauten Stimmen ein Comeback von einem beliebten Tiefkühl-Produkt, welches der Lebensmittel-Hersteller Dr. Oetker schon vor einiger Zeit aus seinem Sortiment genommen hat. Zugegeben, es handelt sich um ein Produkt aus der Kategorie: gewöhnungsbedürftig.

Bei dem Gedanken an dieses deutsche Tiefkühl-Produkt von Rewe, Kaufland und Co. würden die Italiener wahrscheinlich eher verhungern, als auch nur einen Bissen davon zu nehmen. Die Amerikaner hingegen würden wahrscheinlich nicht mal mit der Wimper zucken und genüsslich hineinbeißen. Das Objekt der Begierde ist eine Fusion aus beiden Ländern – zurückgewünscht wird der kultige Pizzaburger von Dr. Oetker.

Rewe, Kaufland und Co.: Kommt der Pizzaburger zurück in die Regale?

Bereits vor drei Jahren hat der Lebensmittel-Riese Dr. Oetker den Pizzaburger aus dem Sortiment geschmissen, doch einige Fast-Food-Liebhaber trauern dem wilden Mix aus Pizza und Hamburger immer noch hinterher. Bei Rewe, Kaufland und Co. war das Tiefkühl-Produkt in den Geschmacksrichtungen Salami, Speciale und Diavolo erhältlich – jetzt fordern einige Influencer ein Comeback und setzen Dr. Oetker damit gehörig unter Druck.

+++ Rewe, Aldi und Co.: Neue Pfand-Regel! Für diese Getränke musst du mehr zahlen +++

Auslöser des neuen Pizzaburger-Hypes war der Twitch-Streamer „Zarbex“. Der teilte auf der Video-Plattform TikTok einen Beitrag, in dem er regelrecht vom Pizzaburger schwärmte: „Das war eine unglaublich krasse Erfindung. Mit der geilste Snack. Die Leute sind notgeil auf diese Pizzaburger und Dr. Oetker hat sie uns geraubt“. Das TikTok-Video erreichte innerhalb von nur fünf Tagen mehr als 2,6 Millionen Aufrufe. Twitch-Star Montana Black schrieb daraufhin auf dem Twitter-Nachfolger „X“: „Ich sage JA! zum Pizzaburger“. Der Influencer erreicht auf „X“ immerhin 1,4 Millionen Menschen und viele von ihnen äußerten ihre Zustimmung in den Kommentaren. Die Fahrtdienst-App Uber nimmt den neuen Hype um den Pizzaburger gerne mit, twittert ebenfalls auf „X“: „Ihr habt uns lange genug zappeln lassen. Wann kommt der Pizzaburger zurück?? Wir helfen auch gerne bei der Lieferung!“

Rewe, Kaufland und Co.: Dr. Oetker mit klarer Ansage

Schließlich reagiert auch Dr. Oetker auf den neu entflammten Pizzaburger-Hype – allerdings anders, als es sich die meisten erhofft haben. Auf „X“ heißt es eindeutig: „Mit großem Interesse verfolgen wir das Interesse rund um den Pizzaburger. Da nun auch reichweitenstarke Stimmen laut werden, um eine Wiedereinführung unserer damaligen Produktinnovation zu erwirken, möchten wir das ganze nochmal mit einem detaillierteren Statement würdigen: Nein.“ Was für ein Dämpfer für alle Pizzaburger-Fans!

Das könnte dich auch interessieren:

Doch warum bleibt Dr. Oetker so stur? Gegenüber der „Bild“ erklärt der Hersteller: „Die Tiefkühltruhen im Lebensmitteleinzelhandel bieten begrenzte Kapazitäten, die in der Regel Produkten mit einem schnellen Abverkauf vorbehalten sind. Leider war der Absatz unseres Pizzaburgers nicht groß genug, um an dem Produkt festzuhalten.“ Da reichen wohl auch ein paar Influencer nicht aus.