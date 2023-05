Thomas Gottschalk mit fiesem Seitenhieb gegen Dieter Bohlen – es geschieht vor laufender Kamera

Wenn man an deutsche Moderatoren denkt, dann ist sein Name wohl ganz vorne mit dabei: Thomas Gottschalk. Er ist über die Jahre zu einer absoluten Legende geworden. Spätestens mit seiner Moderation der ZDF-Sendung „Wetten, dass…?“ machte er sich hierzulande einen Namen in der Medienlandschaft.

Und auch heute steht er noch regelmäßig vor der Kamera. Gemeinsam mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger moderiert er beispielsweise die RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Seit Neuestem ist der 73-Jährige jetzt auch unter die Influencer gegangen und hat sich einen Instagramaccount zugelegt. Dort sorgt er mit seinen Beiträgen regelmäßig für Lacher bei seinen Fans. Auch, wenn das ab und zu auf Kosten anderer geht.

Für seinen Account hat sich der Moderator sogar ein Konzept überlegt. Zunächst möchte er mit Rezepten versuchen, an Reichweite zu kommen. So teilte er neulich ein Video mit seinem Sohn Roman, in dem er zeigt, wie er sein Frühstück zubereitet. Nachdem das aber nicht wirklich für mehr Follower gesorgt hat, versucht Thomas Gottschalk es nun mit Beauty-Tipps.

Das Video beginnt er mit einer bitteren Feststellung: „Trotz meines viel beachteten Müsli-Videos ist es mir noch nicht gelungen, die 50.000-Follower-Marke zu knacken.“ Jetzt möchte er mit Tipps rund um die Schöhnheit punkten. „Dafür habe ich investiert und mir ein Ringlicht besorgt. Jeder, der da reinschaut, wird um zwei Jahre jünger. Deswegen spricht man auch von einer ‚Bohlen-Lampe'“, scherzt der 73-Jährige. Diese Stichelei gegen Dieter Bohlen kann er sich wohl nicht verkneifen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans lachen sich über Beauty-Tutorial schlapp

Der letztendliche Trick an der ganzen Sache ist, dass Thomas Gottschalk dann irgendwann das Licht ausmacht und im Dunkeln dann kichernd sagt: „Und weg sind die Falten!“ Das Video ist also mit einer großen Portion Ironie zu verstehen. Das haben die Fans des Moderators anscheinend erkannt und feiern ihn für diese Comedy-Einlage:

„Typisch Thomas! Dafür mögen wir dich.“

„Klasse, habe sehr gelacht und es hilft.“

„Wie geil ist das denn? Thomas rockt!“

„So kennen wir dich, immer gut drauf!“

Mehr News:

ZDF-Legende Thomas Gottschalk kann beim Thema ESC nicht mehr an sich halten. Auf Instagram lässt der Moderator seiner Wut freien Lauf.