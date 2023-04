ZDF-Star Dirk Steffens macht sich strafbar – und erzählt es offen im TV

Er wurde mit Preisen überhäuft, ist einer der renommiertesten Journalisten des Landes: Dirk Steffens. Seit 2007 moderiert der 55-Jährige die ZDF-Show „Terra X“, engagiert sich als Deutschland-Botschafter für die Umweltorganisation WMF und die deutsche Sektion des Jane-Goodall-Institutes. Am Sonntag war Steffens bei „Stern TV am Sonntag“ zu Gast, um über Lebensmittelverschwendung zu sprechen. Und gestand dabei gleichzeitig, sich strafbar gemacht zu haben.

So kam der ZDF-Star mit einem großen Korb voller Lebensmittel ins Studio von „Stern TV am Sonntag“-Moderator Dieter Könnes. Der hatte Steffens mit den Worten: „Es ist eine Zahl, die man so eigentlich kaum glauben mag. Rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel schmeißen wir in Deutschland jeden Tag weg. Elf Millionen Tonnen. Gestern war der Earth-Day, ein wichtiger Tag auch in unserem Programm hier bei RTL, mit dem sich natürlich auch unser Geo-Experte Dirk Steffens beschäftigt hat, der mir jetzt hier zur Seite steht und reinkommt“ angekündigt.

ZDF-Star Dirk Steffens geht containern

Und Steffens übernahm direkt das Wort: „Und dir gleich was mitgebracht hat. Nämlich einen kleinen Teil von diesen elf Millionen Tonnen. Das sind weggeworfene Lebensmittel, die ich zusammen mit ein paar Aktivisten aus Mülleimern herausgeholt habe“, berichtet der Journalist.

„Du hast containert?“, harkte „Stern TV am Sonntag“-Gastgeber Dieter Könnes direkt nach. „Ich habe containert, wie man so schön sagt“, bestätigte Steffens. Und weiter: „Was ja immer noch illegal ist in Deutschland.“ So fällt das sogenannte Containern unter den Tatbestand des Diebstahls. In Paragraf 242, Absatz 1 des Strafgesetzbuches heißt es: „Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

6,1 Kilo Lebensmittel nach einer Stunde gesammelt

Unverständlich, schließlich werden oft noch genießbare Lebensmittel in den Müll geworfen, einfach weil sie nicht mehr den Qualitätsansprüchen genügen. In einem, im Anschluss gezeigten Video werden dann noch die brisanten Szenen gezeigt. Mit einer Gruppe Aktivisten fährt er zu einem Supermarkt, durchwühlt die Mülltonne hinter dem Laden. Sogar Erdbeeren isst Steffens direkt aus der Mülltonne. Nach einer Stunde haben Dirk Steffens und seine zwei Mitstreiter rund 6,1 Kilo essbare Lebensmittel eingesammelt.

Man müsse aber auch die Kirche im Dorf lassen, so Steffens angesprochen auf die Tatsache, dass er sich strafbar gemacht habe. „Das war ja kein Banküberfall. Kein bewaffneter Banküberfall, sondern ich habe eine offene Mülltonne aufgemacht und eine Erdbeere rausgenommen. Der gesunde Menschenverstand erzählt uns hier schon, dass das etwas anderes ist.“