Der Alte: ZDF-Einblendung sorgt für Zoff – „Was soll die Aufschrift?“

Es war ein spannender, aber auch ein grausamer Fall, den Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann (gespielt von Thomas Heinze) und Kriminalkommissarin Annabell Lorenz (gespielt von Stephanie Stumph) in der neuen Ausgabe von „Der Alte“ am vergangenen Freitag (21. April 2023) zu lösen hatten.

Der FSJler Felix Hubschmied pflegte einen glamourösen Lebensstil und das, obwohl er kaum Einnahmen hatte. Nach einer Partynacht wird der junge Mann tot in einer Kirche gefunden. Ein Messer steckt in seinem Rücken. Die Suche nach dem Täter beginnt. Doch viel mehr als die Suche nach Felix‘ Mörder scheint die „Der Alte“-Zuschauer zu interessieren, was denn eine Einblendung zu Beginn des Filmes zu bedeuten hatte.

Einblendung bei „Der Alte“ verwirrt ZDF-Zuschauer

Dort war nämlich zu lesen, dass die Folge „Klimaschonend produziert“ sei. Klimaschonend produziert, da erschien bei einigen Twitter-Usern direkt das Fragezeichen über dem Kopf. „Klimaschonend produziert. Was soll die Aufschrift beim Start der Folge?“, wird da beispielsweise gefragt. Ein anderer Zuschauer schreibt: „Uuuuh, die ’staatstragenden‘ GEZ-Krimiserien sind jetzt klimaschonend produziert.“ Und ein Dritter ergänzt: „Apropos klimaschonend produziert, fährt der Alte nicht mehr mit seinem Mustang durch die Gegend?“

Doch was bedeutet klimaschonend produziert eigentlich? Wir klären auf. So ist das ZDF seit 2015 Mitglied des Arbeitskreises „Green Shooting“. In diesem wurden erstmals einheitliche ökologische Mindeststandards für deutsche Kino-, TV- und Online-Produktionen entwickelt.

ZDF will Klima schützen

Weiter heißt es vom ZDF: „Ein breites Bündnis aller relevanten Branchenteilnehmer stellt mit konkreten Maßnahmen ab dem 01.01.2022 einen großen Teil der Inhalte nach detaillierten Vorgaben zu Energieversorgung, Transport, Unterbringung, Verpflegung, Materialien oder Entsorgung klima- und ressourcenschonend her.“

In einer Selbstverpflichtungserklärung hat sich das ZDF ab dem 1. Januar 2022 verpflichtet, diese Standards bei über 50 Prozent der fiktionalen Produktionen einzuhalten. Dazu gehört demnach auch „Der Alte". Die ganze Folge findest du in der ZDF-Mediathek.