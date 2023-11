ZDF ändert TV-Programm – der Grund ist tieftraurig

Wer Mitte der Woche noch das Programm-Heft analysiert hat, muss sich nun auf eine Änderung gefasst machen. Das ZDF schiebt ein paar Formate am Sonntag (5. November) aus einem traurigen Grund hin und her.

Der Tod von Elmar Wepper am Dienstagmorgen erschütterte und überraschte viele TV-Zuschauer. Im Alter von 79 Jahren war er an Herzversagen gestorben. Zum Gedenken an den verstorbenen Schauspieler zeigt das ZDF deshalb eine besondere „Traumschiff“-Folge.

+++ „Traumschiff“-Hammer! DIESE Frau sticht bald mit Florian Silbereisen in See +++

ZDF ändert Programm für Wepper

Für Sonntag war um 10.15 Uhr eigentlich die Episode „Das Traumschiff: Burma/ Myanmar“ vorgesehen. Doch nun tauschte das ZDF die Episode gegen die Folge „Das Traumschiff: Botswana“, die eine Woche später, also am 12. November zu sehen sein sollte. Da die beiden Episoden nur den Sendeplatz tauschen, können laut Sender alle anderen Formate wie geplant gezeigt werden.

Elmar Wepper spielt in der Folge den sympathischen und etwas kauzigen Lothar Meyer. Bei einem Preisausschreiben gewinnt er die Kreuzfahrt und trifft an Bord auf eine Frau, die das gleiche Glück hatte.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Die „Traumschiff“-Folge wurde erstmals am Zweiten Weihnachtstag im Jahr 2006 ausgestrahlt. Damals spielte noch Siegfried Rauch den Kapitän Jakob Paulsen, Heide Keller die Chefhostess Beatrice und Horst Naumann den Schiffsarzt Dr. Horst Schröder.

Noch mehr News:

Elmar Wepper war der jüngere Bruder von „Um Himmels Willen“-Star Fritz Wepper. Doch was die schauspielerische Karriere anbelangte, stand er ihm in nichts nach. Der TV-Star spielte in Filmen wie „Kirschblüten – Hanami“ oder „Dreiviertelmond“, war aber auch in zahlreichen Serien wie „Zwei Ärzte sind einer zu viel“, „Tatort“ oder eben auch „Das Traumschiff“ zu sehen. Zudem verlieh er regelmäßig als Synchronsprecher Hollywoodlegende Mel Gibson seine Stimme.