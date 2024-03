ARD baut TV-Programm in letzter Sekunde um – der Grund ist tieftraurig

Es ist ein schwarzer Tag für die deutsche Schauspiel-Szene: Am 25. März wird offiziell, dass Fernsehlegende Fritz Wepper tot ist. Der gebürtige Münchener starb im Alter von 82 Jahren, nachdem er seine letzte Zeit in einem Hospiz in Oberbayern verbracht hat. Kurz nachdem die traurige Nachricht die Runde machte, trifft die ARD eine eindeutige Entscheidung.

ARD will Fritz Wepper die letzte Ehre erweisen

Über Jahre hinweg gehörte Fritz Wepper zu den erfolgreichsten Schauspielern hierzulande. Seinen Durchbruch feierte der Bayer in Krimireihen wie „Derrick“ oder „Der Kommissar“. Ein großer Erfolg war ebenfalls die ARD-Fernsehreihe „Um Himmels Willen“, in der er die Rolle des Bürgermeisters Wolfgang Wöller spielte.

+++ Fritz Wepper ist tot: Seine letzten Tage verbrachte er im Hospiz +++

Um sich gebührend von der Schauspiel-Legende zu verabschieden, plant die ARD nun das Abendprogramm am Montag (25. März) um. Um 22.50 Uhr strahlt die ARD einen 15-minütigen Nachruf „Fritz Wepper – Der Marathonmann“ aus. Im Anschluss sehen die Zuschauer den Film „Mord in bester Gesellschaft – Winters letzter Fall“, wo der verstorbene Schauspieler mitwirkte.

Somit entfallen die beiden Dokumentarfilme „WTF, USA?! Trump gegen Biden“ sowie „Bittere Früchte – Ausbeutung auf Europas Feldern“ am Montagabend. Doch das wird nicht die einzige Änderung sein.

ARD plant weitere Änderungen in Gedenken an Fritz Wepper

Diesen Freitag (29. März) wird das ARD-Programm ebenfalls umgeschmissen. Denn dort zeigt der öffentlich-rechtliche Sender m 15:20 Uhr die Krimikomödie „Lindburgs Fall“ mit Fritz Wepper in der Hauptrolle. Danach gibt es direkt im Anschluss die letzten beiden Folgen der Serie „Um Himmels Willen“.

Alexander Bickel, Leiter der ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, begründet die Änderungen wie folgt: „Fritz Wepper hat sich in der ARD-Serie ‚Um Himmels Willen‘ als Bürgermeister Wöller über 20 Jahre in die Herzen der Zuschauer gespielt. (…) Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern haben ihn dafür geliebt und werden ihn nicht vergessen. Mit Fritz Wepper verlässt uns ein ganz großer Volksschauspieler und eines der prägenden Gesichter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.“