Laut Medien-Berichten: Schauspieler Elmar Wepper verstorben

Traurige Nachricht für Fans, Freunde und Familie von Fernseh-Star Elmar Wepper. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sei der 79-jährige Bruder von Schauspieler Fritz Wepper am Dienstagmorgen verstorben.

Wie die „Bild“ aus dem Umfeld des bekannten Schauspielers, Elmar Wepper spielte unter anderem in der ZDF-Krimiserie „Der Kommissar“, erfahren habe, sei er am Morgen plötzlich umgekippt. Die Zeitung spricht von Herzversagen.

Trauer um Schauspieler Elmar Wepper

Wepper stand zuletzt noch vor der Kamera, drehte für ein Remake des Film-Klassikers „Gefundenes Fressen“. Bereits im Alter von 14 Jahren stand Elmar Wepper das erste Mal auf der Theaterbühne. Ab 1974 konnte er sich auch als Fernsehschauspieler etablieren.

So spielte er neben seinem Wirken in „Der Kommissar“ auch in Serien wie „Polizeiinspektion 1“, „Unsere schönsten Jahre“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“. Besondere Ehren erhielt Wepper für seine Rolle als Krebskranker in Doris Dörries Film „Kirschblüten – Hanami“. Der Schauspieler bekam für seine Leistung den Bayerischen Filmpreis 2007, sowie den Deutschen Filmpreis 2008.

Schauspieler Elmar Wepper synchronisierte unter anderem Mel Gibson

Auch die Stimme Weppers dürfte der ein oder andere im Kopf haben. So synchronisierte der gebürtige Augsburger unter anderem Hollywood-Stars wie Mel Gibson, Gene Wilder oder Ryan O’Neal. Sein bislang letzter Film erschien im Jahr 2019.

Dabei handelte es sich um das Drama „Kirschblüten & Dämonen“, die Fortsetzung des Erfolgsfilmes „Kirschblüten – Hanami“. Elmar Wepper hinterlässt seine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel.

Mehr Nachrichten:

Noch im September hatte sich der Schauspieler bei einem Charity-Event auf der Münchner Wiesn (Oktoberfest) gezeigt. Dort habe er gut gelaunt gewirkt und von seinem Toskana-Urlaub geschwärmt, heißt es von der Zeitschrift „Bunte“.