„Traumschiff“: Im Nachhinein ist dieser Film besonders traurig

Seit 1981 steuert das „Traumschiff“ die Sehnsuchtsorte dieser Welt an. Immer mit an Bord: Liebe, Eifersucht – und jede Menge Drama!

Besonders traurig ist dabei die Folge vom Ostersamstag (30. März). Hier hat das ZDF eine ganz besondere Folge des „Traumschiff“ eingeplant und dafür eigens das TV-Programm geändert.

„Traumschiff“: ZDF erinnert an Fritz Wepper

Fritz Wepper war bis zu seinem Tod am 25. März 2024 einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands. Seinen Durchbruch hatte er bereits mit 17 Jahren, machte einen Ausflug nach Hollywood, blieb seiner Heimat aber bis zuletzt treu. Treue und Loyalität waren seine besondere Eigenschaft: Über 29 Jahre lang spielte er den Assistenten Harry Klein in der Kultserie „Derrick“ an der Seite von Horst Tappert. Selbstverständlich durfte die deutsche Legende auch auf dem „Traumschiff“ nicht fehlen!

Im Jahr 2004 schipperte Wepper auf der MS Deutschland nach Samoa. Das ZDF ändert jetzt sein Programm und erinnert mit einer Sonderausstrahlung von „Das Traumschiff“ an die Schauspiel-Legende und zeigt um 12.15 Uhr ebendiese Folge. Der ursprünglich geplante Film „Von Erholung war nie die Rede“ wird dafür aus dem Programm genommen.

„Traumschiff“: Diese Folge ist besonders traurig

In der Serie sind neben Fritz Wepper auch viele andere beliebte Schauspieler zu sehen, die traurigerweise bereits verstorben sind. So spielen noch Siegfried Rauch den Kapitän Jakob Paulsen, Horst Naumann den Schiffsarzt Dr. Horst Schröder und Heide Keller die Chefhostess Beatrice.

Wepper spielt die Rolle des Guido Weber. Dieser trifft auf dem Schiff auf seine Konkurrentin Lydia Collani, gespielt von der ebenfalls verstorbenen Evelyn Hamann. Die beiden sind berühmte Kochbuchautoren – und Guido Weber soll angeblich die Ideen seiner Kollegin gestohlen haben. Ganz nach „Traumschiff“-Manier gibt es also jede Menge Zündstoff für Streit und Drama, mit einer Aussöhnung am Ende.

Fritz Wepper hinterlässt in der Welt des deutschen Films eine große Lücke. Er soll demnächst neben seinem Bruder Elmar Wepper beigesetzt werden, der nur fünf Monate zuvor verstarb.