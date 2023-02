ZDF: Dunja Hayali moderiert das „heute Journal“ – ein Satz sorgt für Zuschauer-Wut

Diese Aufgabe, sie würde keine leichte sein. Das war sicherlich auch Dunja Hayali bewusst, als sie sich entschloss, neue Hauptmoderatorin im ZDF-„heute Journal“ zu werden. Am Montag feierte die 48-Jährige ihr Debüt in den Nachrichten und sorgte gleich einmal für einen starken Einstand.

Ganz seriös im dunklen Hosenanzug, eine weiße Bluse, die Haare gewohnt wuschelig nach oben gegelt, zeigte sich die ZDF-Moderatorin in ihrer ersten Sendung. Doch nicht nur die Frisur saß. Auch die Themen spiegelten das Tagesgeschehen. Der Besuch von US-Präsident Joe Biden in der Ukraine, die Pläne von Putin und dann noch ein Interview mit Maia Sandu, der Präsidentin der Republik Moldau. Selten hat man so einen überzeugenden Einstand gesehen, wie den, den Dunja Hayali im „heute Journal“ hinlegte.

Dunja Hayali im ZDF-„heute Journal“

Das sahen auch die ZDF-Zuschauer so, die die 48-Jährige geradezu mit Lob überschütteten. „Das heute-Journal war super! Gerade der Bericht über Moldawien mit dem Interview der Präsidentin – spitze. Freue mich, Sie hier weiter sehen zu können, Frau Hayali – Sie sind ein Top-Profi“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei Instagram.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein weiterer ergänzt: „Tolle erste Sendung, Frau Hayali. Sehr kompetent und sehr souverän und sehr sympathisch. Genau die passende Mischung bei den Nachrichten heutzutage. Ich freue mich, dass Sie das Team vom ‚heute Journal‘ ergänzen.“ Und eine dritte Zuschauerin lobt: „Seit Langem mal wieder auf die Nachrichten gefreut – bei den aktuellen Themen ist das ja nicht immer so. Und was soll ich sagen, bravouröser Einstieg ins ‚heute Journal‘. Herzlichen Glückwunsch.“

Einzig der Versuch die Karnevalisten zu gendern, stieß dann doch einigen Zuschauern übel auf. „Karneval darf, Karneval will Stellung beziehen. Und das taten die Jecken und Jeckinnen, die Narren und Narrinnen dann auch nach zwei Jahren Zwangspause“, so Hayali. Wer aufgepasst hat … natürlich heißt es nicht Narrin, sondern Närrin, wie auch bei Twitter rasch angemerkt wurde.

Mehr Nachrichten:

„Hayali versuchte eben bei ihrem ‚heute Journal‘-Auftritt alle Teilnehmer des Karnevals linientreu zu gendern: ‚…Jecken und Jeckinnen wie Narren und Narrinnen’“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer. Und ein anderer ergänzt: „’Jeckinnen’… Ihr habt doch echt nicht mehr alle Tassen im Schrank.“