ZDF-Star Andrea Kiewel: SO geht’s nach dem „Fernsehgarten“ für sie weiter

Es ist jedes Jahr aufs Neue eine traurige Nachricht. Stets Ende September ist es so weit. Wenn die Temperaturen langsam fallen und die Regenwahrscheinlichkeit steigt, packt Andrea Kiewel ihre sieben Sachen und verlässt ihren ZDF-„Fernsehgarten“. Ja, es ist eine Sommersendung. Eine Show, die draußen stattfinden muss. Auch wenn es die ein oder andere Sendung gab, bei der es auch drinnen sehr gut funktionierte (wir sagen nur Mallorca).

Doch was macht die ZDF-Moderatorin eigentlich nach der „Fernsehgarten“-Saison? Dass sich ein Wirbelwind wie Andrea Kiewel einfach nur auf die faule Haut legt und den Winter durchschläft, können wir uns nur schwer vorstellen. Und so ist es auch nicht. Denn auch im Winter, hat die 57-Jährige einiges zu tun.

Was macht Kiwi nach dem ZDF-„Fernsehgarten“?

So dürfen sich die Fans schon an Weihnachten auf ein Wiedersehen mit der beliebten Moderatorin freuen. Am 25. Dezember 2022 darf Johannes B. Kerner die Miss „Fernsehgarten“ in seiner „Dalli Dalli – die Weihnachtsshow“ empfangen. Dort wird Kiewel zusammen mit Stars wie Bastian Pastewka, Annette Frier oder Stargeiger David Garrett hinterm Ratepult Platz nehmen.

Und damit nicht genug. Schon am 31. Dezember wird Andrea Kiewel wieder im TV zu sehen sein. Ebenfalls fürs ZDF und ebenfalls im Zusammenspiel mit Johannes B. Kerner schickt Kiwi die TV-Zuschauer ins Neue Jahr. Traditionell moderiert Kiwi mit Kerner den Silvester-Countdown „Willkommen 2023“.

Im Mai kannst du dann Kiwi wieder hautnah erleben. Die 57-Jährige wird nämlich am 10. und 11. Mai die „Schlagersterne Mallorca“ moderieren. Im „Coliseo de Balear“ wird die Moderatorin unter anderem Stars wie Matthias Reim, Beatrice Egli oder Howard Carpendale begrüßen. Dann hat übrigens auch der „Fernsehgarten“ schon wieder begonnen. Am 7. Mai 2023 startet der Lerchenberg in die neue Saison. Tickets dafür gibt es laut ZDF ab Anfang 2023.