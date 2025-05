Jasna Fritzi Bauer: Am Morgen nach dem „Tatort“ kommt die Nachricht rein

Spannung am Sonntagabend: Am 11. Mai war wieder Krimi-Zeit in der ARD. Mit „Solange du atmest“ meldete sich das Bremer Ermittlerduo Linda Selb (Luise Wolfram) und Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) zurück. Der neueste „Tatort“-Fall fesselte das Publikum -und bescherte der ARD Traumquoten, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet.

Ganze 7,13 Millionen Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein, was einem starken Marktanteil von 29 Prozent entspricht. Kein Wunder, denn der Fall hatte es in sich!

„Tatort“ mit Jasna Fritzi Bauer beschert der ARD starke Quoten

Einmal mehr beweist der „Tatort“: So schnell kommt niemand am ARD-Streifen vorbei! Auch bei der jüngeren Zielgruppe punktete die Folge. 1,15 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu – ein starker Marktanteil von 23,2 Prozent. Damit sicherte sich der „Tatort“ den Spitzenplatz zur Primetime und bewies: Der sonntägliche Krimikult ist noch längst nicht ausgestorben.

Und das überrascht kaum, denn der Fall war alles andere als gewöhnlich: Eine Leiche wird am Weser-Strand angespült, ohne Papiere, ohne Hinweise zur Identität. Die Ermittlungen führen Selb und Moormann tief in ein Geflecht aus Stalking, investigativem Journalismus und emotionaler Abhängigkeit.

Konkurrenz holt nach dem „Tatort“ auf

Auch davor lief es für die ARD rund: Für die „Tagesschau“ um 20 Uhr schalteten 6,71 Millionen Menschen ein – Platz zwei der meistgesehenen Sendungen des Tages. Doch nach dem „Tatort“ drehte sich das Quotenkarussell plötzlich.

Die Talkshow „Caren Miosga“ konnte mit 2,52 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,9 Prozent nicht an die starke Vorlage anknüpfen. Zeitgleich holte das ZDF mit dem „heute journal“ kräftig auf: 4,20 Millionen Menschen sahen zu. Der Marktanteil kletterte auf beachtliche 19,7 Prozent.

Krimi-Fans aufgepasst! Am 1. Juni geht es bereits mit einer neuen Folge in der ARD weiter. „Wir sind nicht zu fassen!“ heißt dann die „Tatort“-Ausgabe aus Wien.