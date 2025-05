„Tatort“-Fans extrem frustriert – „Grottenschlecht“

Der Sonntagabend gehört für viele Krimifans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz längst zu den festen Ritualen. Spannung, Nervenkitzel und die Flucht aus dem stressigen Alltag: Dafür schalten sie seit Jahrzehnten ein, um den „Tatort“ zu erleben.

Am 11. Mai 2025 wird es wieder so weit sein: Zur Primetime läuft in der ARD eine neue Episode des Bremer „Tatorts“ mit dem Titel „Solange du atmest“.

Doch was erwartet die Fans dieses Mal? Und warum brodelt es in den Fangemeinden gerade jetzt besonders? Eines ist sicher: Der Ärger hat wenig mit dem Fall an sich zu tun…

„Tatort“: Es ist Zeit für die Bremer Kommissarinnen

Dieser klingt nämlich spannend und nach einem echten Rätselspaß für die „Tatort“-Fans: Das Kommissarinnen-Duo Liv Moormann und Linda Selb erwartet ein kurioser Fall.

Die allerziehende Mutter Rani Ewers macht in ihrem Wohnzimmer eine erschreckende Entdeckung. So hängen alle Familienbilder verkehrt und aus den Gesichtern wurden die Augen herausgeschnitten.

Hat ihr Stalker wieder zugeschlagen? Rani lebt mit ihrer Mitbewohnerin Paula und ihrer Tochter Mia in einer kleinen Wohnung und fühlt sich seit Langem von ihrem Ex-Freund Marek Kolschak, einem Investigativjournalisten, verfolgt. Als die Leiche eines jungen Mannes aus der Weser geborgen wird, ahnen die Kommissarinnen noch nicht, dass es sich um genau diesen handelt.

War es Rani Ewers, die eine Verzweifelungstat begann? Es gibt noch eine weiteren Ansatz: So soll der Journalist an einem ungelösten Drogenfall gearbeitet haben. Eben genau diese Recherche könnte auch zu seinem Tod geführt haben.

Die ARD-Zuschauer wüten auf Facebook

Außerhalb der Handlung entfaltet sich noch ein anderes Drama: Auf Facebook eskalieren die Reaktionen der „Tatort“-Fans. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch was bringt sie so dermaßen auf die Barrikaden?

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Zum Glück weiß man heute schon, was man morgen nicht schauen braucht.“

„Ich lasse den Tatort morgen ausfallen. Das Team gefällt mir überhaupt nicht. War noch nie überzeugend. Die kleine Kommissarin sieht aus wie 12 Jahre, schreit viel herum. Ich nehme sie nicht für voll. Also: Morgen leider kein Tatort.“

„Der Trailer hat mich schon mal überzeugt und ich mag dieses Team.“

„Och nö, das Team ist öde.“

„Mit Sicherheit nicht! Dieses Team ist unterirdisch schlecht.“

„Tatort ist einfach nicht mehr wie früher, zum Teil grottenschlecht.“

„Klasse, auf die beiden freu ich mich schon.“

„Ich mag die beiden! Bin mal gespannt.“

Der Bremer „Tatort“ flimmert am Sonntagabend (11. Mai) mit der Episode „Solange du atmest“ über die TV-Bildschirme und ist außerdem in der Mediathek abrufbar.