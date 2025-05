Neue McDonald’s-Filiale am Flughafen von Mallorca – doch Deutsche schauen in die Röhre

Es ist und bleibt das Lieblingsreiseziel vieler deutscher Touristen: die Sonneninsel Mallorca. Das Wetter lädt die Deutschen regelmäßig zum Flanieren an den Stränden und Schwimmen im Meer ein.

Der erste Stopp bei der Reise ist dabei der Flughafen PMI, der sich in der Hauptstadt Palma befindet. Dieser hat ebenfalls eine interessante Attraktion für den ein oder anderen Mallorca-Urlauber. Dort gibt es nämlich die größte McDonald’s-Filiale in Europa. Doch nicht alle Touristen können dort ihren Hunger stillen – vor allem deutsche Reisende schauen in die Röhre.

Mallorca: Neueröffnung am Flughafen

Wenn es manchmal schnell gehen muss, greifen zahlreiche Menschen gerne auf die wohl berühmteste Fast-Food-Kette der Welt zurück. Am Flughafen in Palma ging das bislang in der altbekannten Filiale. Nun wurde ein neues McDonalds-Restaurant eröffnet, welches sogar einen Rekord bricht und als die größte Filiale Europas gilt.

Rund 1.000 Quadratmeter umfasst die neueröffnete McDonald’s-Filiale im Flughafen von Mallorca. Neben der zahlreichen Sitzmöglichkeiten gibt es auch eine Vielzahl an digitalen Kiosken, an denen die Kunden ihre Bestellungen aufgeben können. Insgesamt 40 Stück, wie in einer Pressemitteilung geschrieben wurde. Doch für deutsche Touristen gibt es bei einem potenziellen Besuch einen Haken.

Mallorca: Deutsche schauen in die Röhre

Die neueröffnete Filiale befindet sich in der Ebene P30 vom Flughafen PMI. Einem Bereich, den Deutsche nicht allzu häufig betreten. Zumindest nicht, wenn sie den Heimweg antreten. Denn in diesem Bereich starten ausschließlich Nicht-Schengen-Flüge, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Reisende, die in die großen Städte Deutschlands wollen, befinden sich also in einem ganz Bereich und haben demnach keinen direkten Zugang zur größten McDonald’s-Filiale in ganz Europa.