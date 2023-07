ZDF: Dunja Hayali erreicht widerlicher Brief – „Abgrundtief beschämend“

Seit 2007 gehört Dunja Hayali zum festen Kreis der ZDF-Moderatorinnen und Moderatoren. Egal, ob das „heute-journal“, das Morgenmagazin „moma“ oder ehemalig auch das „Aktuelle Sportstudio“: Die 49-Jährige führte schon durch zahlreiche Sendungen des öffentlich-rechtlichen Senders.

Auch in den sozialen Netzwerken ist die ZDF-Moderatorin aktiv und teilt dort regelmäßige Einblicke aus ihrem Privatleben. Doch am Samstagmorgen (1. Juli 2023) schockiert Dunja Hayali ihre Fans mit einem Brief, der sie erreichte. Er ist an Grausamkeit kaum zu übertreffen.

ZDF-Star Dunja Hayali macht widerlichen Brief öffentlich

Als Person des öffentlichen Lebens muss man auch mal mit Kritik und bösen Kommentaren fertig werden. Doch die Post, die Dunja Hayali bekommen hat und nun öffentlich zeigt, macht fassungslos. Sie wird von einem Mann nicht nur aufs übelste beleidigt, sondern auch rassistisch angefeindet.

Den Absender des Briefs schwärzt der ZDF-Star bewusst. Lediglich der Vorname des Mannes ist sichtbar: Florian. Schon die erste Passage des Schreibens schockiert: „Es kann doch gar nicht anders sein, in den Parteien und auch beim ZDF stellt man nur noch Ausländer ein. Als Beispiel allen wohl bekannt, Frau Dunja Hayali, aus irgendeinen unbekannten Schweineland. Früher in Ihrer Heimat, dass solltet ihr wissen, hat die Familie im Sommer um ihre Hütte geschissen. Im Winter, wie schon oft genannt, wurde zum Heizen die eigene Scheiße verbrannt.“

Dunja Hayali beeindruckt Fans mit dieser Geste

Bei diesen Zeilen sind die Follower der Moderatorin erst einmal sprachlos. Doch im nächsten Moment bewundern sie ihre Stärke, diesen Brief nicht nur öffentlich zu machen, sondern die Situation auch noch mit Humor zu nehmen:

„Liebe Frau Hayali, wie halten Sie das bloß aus? Ich ziehe immer wieder meinen Hut vor Ihnen. Halten Sie durch.“

„Das ist so abgrundtief eklig. Sich hinzusetzen und das zu schreiben. Wie besessen muss man sein?“

„Es ist wirklich so unterirdisch, was sie sich anhören müssen – danke für die Veröffentlichung. Und danke für Ihre wichtige Arbeit!“

„Das ist beschämend, abgrundtief beschämend. Ich bin ernsthaft entsetzt, mit was Sie sich auseinandersetzen müssen.“

