„Wetten, dass..?“: Helene Fischer , Shirin & Cher live bei Gottschalk – und singen darf Jan Josef Liefers – „Was soll das?“

Es ist das Ende einer Ära. Wenn sich Thomas Gottschalk am Samstagabend (vielleicht sogar frühen Sonntagmorgen) von seinen Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verabschiedet, wird es das letzte Mal sein. Ein letztes Mal „Wetten, dass..?“.

Wir begleiten dich bei diesem letzten Abend voller Fernsehgeschichte, bei den letzten Wetten, beim letzten Mal „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk.

Samstag, 25. November 2023 – Liveticker

23:39 Uhr: In den ZDF-„heute“ Nachrichten gab Thomas Gottschalk noch ein kurzes Statement ab. Auf die Frage, was ihn erwartet, meinte er: „Die Fiaker-Fahrer in Wien haben sich an die Taxis gewöhnen müssen. Die Taxis haben sich an „Uber“ gewöhnen müssen und ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass andere Dinge jetzt wichtiger sind als das Samstagabendfernsehen.“

23:22 Uhr: Eine Show-Ära geht zu Ende. Damit endet unser Liveticker. Besten Dank fürs Lesen!

23:20 Uhr: Abschied nach Maß für Thomas Gottschalk. Er wird nicht einfach mit einem Blumenstrauß verabschiedet, er wird aus der Sendung gefahren. Mit dem Fahrzeug, das bei „Wetten dass..?“ ungeahnte Popularität erlangt hat: Einem Bagger! Am Steuer sitzt niemand geringeres als sein Freund und Wegbegleiter Mike Krüger („Bodo mit dem Bagger“)

23:17 Uhr: Immerhin, ehrliche Worte von Thomas Gottschalk. Der letzte Kommentar gehört allerdings Frank Elstner, der sich von der heutigen Show begeistert zeigt und Thomas herzlich umarmt.

23:15 Uhr: Jetzt die finale Ansprache von TV-Legende Thommy Gottschalk. Für seinen Abschied gibt es zwei Gründe: „Es ist problematisch, wenn man mir irgendwann erklären muss, wer bei mir auf dem Sofa sitzt. Der zweite Grund: Ich muss im TV mittlerweile anders reden als zu Hause.“ Er hat keine Lust darauf, dass ihn wieder ein Produktionsleiter anblafft, weil er im Netz einen Shitstorm losgetreten hat.

23:13 Uhr: Strichcode-Expertin Julia wird Wettkönigin.

23:07 Uhr: Was muss man als Popdiva nicht alles ertragen. Liefers singt mit Stefanie Stappenbeck den Sonny & Cher Klassiker „I got you babe“. Also fast, denn Sie verpasst ihre Einsätze. Cher lächelt, aber wir vermuten sie kann gar nicht anders…aus technischen Gründen. „Das war wunderschön“, sagt sie.

23:05 Uhr: Wer wird Wettkönig? Während die Telefonleitungen offen sind, kriegt Jan Josef Liefers eine Gitarre gebracht. Hm, drei große Musikerinnen auf dem Sofa – und singen darf der Liefers? Was für eine Idee.

23:01 Uhr: Aber zurück zur Wette. Julia Reichert hat es geschafft! Hurra. Die Münchnerin könnte nebenher auch als Taylor Swift-Double arbeiten…die wäre auch ein toller Gast gewesen. Schließlich gibt sie bald Konzerte in Deutschland. Aber die war dem ZDF wohl zu teuer…

22:58 Uhr: Jetzt erzählt Gottschalk spontan, wie er sich vor einer Show mal ein geschmolzenes Zäpfchen tiefgefroren hat, um es wieder funktionstüchtig in Raketenform zu basteln…“Cringe“ kommentiert eine Userin auf der Plattform „X“.

22:53 Uhr: Im Grunde ist das ganze ein wenig so, als könnte jemand 216 Bilder von Gerhard Richter auseinanderhalten. Der bedeutendste deutsche Künstler der Neuzeit hat ja auch recht viele Bilder mit bunten Streifen gemalt…

22:48 Uhr: Die letzte Wette in der Geschichte von Thomas Gottschalk beginnt. Eine Reise durch die Geschichte von „Wetten dass..?“, denn es wird ein paar Ausschnitte geben. Allerdings sind ausschließlich „Wettkönige“ in der Auswahl.

22:43 Uhr: Jetzt wird es ein wenig technisch. Aus jeder Wette der vergangenen Jahre wurde ein Strichcode generiert. Ein Barcode, wie ihn jeder von Produkten aus dem Supermarkt kennt. Kandidatin Julia will aus 216 farbigen Strichcodes nun die passende Wette erkennen. Häh? Klingt kompliziert.

22:41 Uhr: Thommy liegt drei Minuten vor der Zeit. Will er etwa schnell Feierabend machen? Er könnte sich schon ein wenig mehr Zeit mit seinen Gästen auf dem Sofa nehmen. Shirin David, Helene Fischer und Cher – wann hat man die schon mal bei sich zu Gast?

22:36 Uhr: 77 Jahre ist Cher alt, dank sehr professioneller plastischer Chirurgie ist ihr das nicht anzumerken. Sie freut sich sehr, Thommy wiederzusehen. Ihr aktuelles Album ist voll mit Weihnachtssongs. Mal sehen ob die Popdiva damit in Deutschland so erfolgreich durchstartet wie Andrea Berg, die gerade auf #1 eingestiegen ist.

22:32 Uhr: „DJ Play A Christmas Song“. Pop-Legende Cher ist für die Weihnachtsstimmung im Studio zuständig. In ihrem neuen Song ist viel Autotune eingebaut. Aber die Amerikanerin sieht immer noch blendend aus. Sie könnte dem Christkind Konkurrenz machen.

22:28 Uhr: Es wird knapp. Der Schuko-Stecker ist zwar in der Dose, aber das Handy nicht am am Kabel. Die 3 Minuten sind rum. Frustrierend für die zwei jungen Frauen. Thomas Gottschalk zeigt sich wenig mitfühlend. „Darf ich dir den Netzstecker mitgeben zum Trost? Die sind ja so teuer die Dinger.“

22:23 Uhr: Frauenpower ist angesagt. Es folgt eine Gabelstapler-Wette. Irgendwie auch ein Klassiker – Bagger oder Gabelstapler. Die jungen Frauen Michelle und Antonia wetten, sie können mit zwei Gabelstaplern ein Ladekabel an ein Handy anschließen.

22:18 Uhr: Helene gibt zu: „TikTok“ und Social Media sind ihr eigentlich zu schnell, aber sie lernt dazu, auch deswegen das Duett mit Shirin David, die übrigens großer Opernfan ist. Helene Fischer kündigt ihre große Weihnachtsshow im ZDF an, die am 25. Dezember über die Bühne geht.

22:15 Uhr: Treffen der Entertainment-Generationen. Thomas Gottschalk und Shirin David könnten unterschiedlicher nicht sein. Ihre weinroten Outfits passen aber sehr gut zusammen. Fast wie Opa und Enkelin…

22:13 Uhr: Hat Thommy Shirin grad „Newcomerin“ genannt? Die „Babsi“ hatte schon 2019 ihr erstes Nummer 1-Album in Deutschland.

22:12 Uhr: So, die beiden Superstars der deutschen Charts sind umgezogen und nehmen bei Thomas Gottschalk auf dem Sofa Platz. Für Shirin ist es ein Ehre, mit Helene singen zu dürfen. Sie hat die Schlagerqueen quasi angefleht, mit ihr zusammen aufzutreten.

22:08 Uhr: Es hat geklappt! Die starken Männer fallen sich in die Arme. Die Wette gab es übrigens vor 30 Jahren schon Mal – und wurde verloren. Der „Fluch von Stans“ ist besiegt.

22:05 Uhr: Alle sind bereit, Hazel Brugger gibt mit einer Tröte das Startsignal. Christian Zumbühl und seine sieben Kollegen legen los. „Die ziehen das durch!“, ruft Aris Donzelli.

22:00 Uhr: Jetzt geht es aber in die Schweiz zur Außenwette. Die Weltmeister im Seilziehen aus dem Ort Stans im Kanton Nidwalden wetten, mit 8 Personen eine 7 Tonnen schwere Bahn innerhalb von zwei Minuten 10 Meter einen Berg hoch zu ziehen. Sportkommentator Aris Donzelli wird das ganze professionell begleiten.

21:58 Uhr: „Schweinsteiger, Schweighöfer, Stappenbeck.“ Kriegt Thommy diesen Zungenbrecher hin? Immerhin ist er gelernter Radio-Moderator.

21:55 Uhr: Jan Josef Liefers hat eine Überraschung im Gepäck. Einen Gruß aus der Abteilung „Weiße alte Männer“. Die Rolling Stones mit Mick Jagger wünschen Thommy „Alles Gute“ für seine letzte Show. Thomas Gottschalk ist ein großer Fan der Band.

21:52 Uhr: Es folgt TV-Werbung: Thommy kündigt die deutschen Schauspieler Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck an, die ein wenig über ihre neue Serie plaudern dürfen. Seine Frau Anna Loos durfte nur im Publikum Platz nehmen.

21:48 Uhr: Die Jungs müssen zum Flieger. Kein Witz – „Take That“ has left the building. War das Crewhotel in Offenburg etwa nicht nach ihrem Geschmack?

21:43 Uhr: Jetzt gibt es erstmal Zuckerwatte fürs Publikum. Helene und Shirin brauchen wahrscheinlich Hilfe, damit sie jemand backstage aus ihren hautengen Outfits schweißt. Definitiv keine Sitz-Kleider. Aber es gibt Spannenderes, als Take That beim Zuckerwatte-Drehen zuzusehen.

21:41 Uhr: Die neue Version ist bereits vor ein paar Tagen veröffentlicht worden und sorgte im Netz für helle Aufregung. Helene trägt eine sexy Glitzerversion ihres legendären roten Kleids von 2014. Shirin ein ähnliches Teil in funkelndem Lila.

21:39 Uhr: Das wird es aber jetzt. Ein Höhepunkt, auf den alle gewartet haben. Schlagerqueen Helene Fischer präsentiert die neue Version von „Atemlos“. Zusammen mit Deutschrap-Superstar Shirin David.

21:35 Uhr: Die Wette wird gewonnen. Im Netz weiterhin diskutiert. Aber so richtig spektakulär wirkte das alles nicht.

21:32 Uhr: Die Hündin stuppst die Pappkärtchen mit den Zahlen an, die ihr das Frauchen auf Englisch vorliest. Amie jault ein wenig und schaut immer wieder mal zur Seite. Auch im Netz wird spekuliert…erkennt der Hund Zeichen seines Frauchens? Oder an ihrer spiegelnden Brille?

21:28 Uhr: Michaela Frank wettet, dass ihre Münsterländer-Hundin „Amie“ Zahlen erkennen kann. Die Zahlen haben die Jungs von Take That aufgeschrieben. Wenn sie ihre Wette verlieren, müssen die drei Zuckerwatte machen und an die Zuschauer verteilen „bis sie kotzen“.

21:25 Uhr: In den Sozialen Netzwerken sorgt vor allem die Frisur von Mark Owen für Gesprächsstoff. „Mark Owen ist der uneheliche Bruder von DJ Bobo.“, kommentiert ein User.

21:22 Uhr: Eben noch auf der Showbühne. jetzt bei Thommy auf dem Sofa. Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald. „Take That“ – oder das was von der Band übrig ist. Aber Spaß beiseite. Die drei gehen 2024 auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

21:18 Uhr: Jetzt geht es für einen kleinen Vorgeschmack zur Außenwette in die Schweiz. Acht starke Männer werden versuchen eine Wette zu gewinnen, die 1993 verloren ging. Außenreporterin für das ZDF ist die Komikerin Hazel Brugger, vielen bekannt aus der ZDF „heute show“.

21:15 Uhr: Bastian Schweinsteiger und Ana müssen jetzt an ein Basketball-Wurfgerät. Zusammen erspielen sie Bälle für eine Behinderteneinrichtung in Österreich.

21:13 Uhr: …leider nein. Knapp verpasst der Teenager sein Ziel und verliert die Wette. Trotzdem muss der Junge nicht traurig sein. Als Wettkönig kommt die Kinderwette nie in Frage. Formel1-Fan Felix darf bei einem großen F1-Rennen hinter die Kulissen schauen.

21:10 Uhr: Anspannung beim Publikum. Felix hat noch einen Versuch für drei Bonbons. Auch Ana und Basti hält es nicht mehr auf den Sitzen.

21:08 Uhr: Runde zwei. Felix rollt im Handstand auf dem Board eine kleine Rampe herunter und versucht, mit der Spitze seines Helms die Spielkarten von gefüllten Limoflaschen zu hauen. Auf den Karten liegen die Kaubonbons. Toi toi toi.

21:05 Uhr: Felix ist 14 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Hm, wieder ein sprachlicher Patzer bei Thomas Gottschalk…“an den Rollstuhl gefesselt“ sagt man schon seit Jahren nicht mehr. Aber Felix nimmt ihm das scheinbar nicht übel. Wie er beweist, kommt er auch ohne prima klar. Okay, los geht’s. Der Teenager hat auf dem Skateboard Platz genommen.

21:01 Uhr: Die Schweinsteigers sind für die Kinderwette zuständig. Felix Mayr aus Österreich . wettet, dass er im Handstand auf einem Skateboard Kaubonbons in ein Gefäß schnippen kann.

20:52 Uhr: Nächster Versprecher beim Namen „Schweini“: Was ist denn da heute los bei Thommy? Der Fußball Weltmeister ist zusammen mit seiner Frau – der ehemaligen Nr. 1 im Damentennis Ana Ivanović – der nächste Gast auf dem Sofa.

20:50: Die blonde Lena ist als Nachwuchs-Moderatorin unterwegs und verschwindet mit „Take That“ backstage, um von dort live zu streamen.

20:46: Fescher Auftritt der Band. Immerhin sind die Jungs jetzt alle über 50. In den 90-ern brachten sie als Boyband Millionen Teenager zum Weinen. Als zweiten Song haben sie ihren Klassiker „Back for Good“ im Gepäck. Das Publikum zückt die Handylichter.

20:42 Uhr: Zeit für den ersten Music-Act des Abends. Take That. Leider ohne Superstar Robbie Williams. Da auch Jason Orange vor einiger Zeit ausgestiegen ist, sind die Jungs aus Manchester nur noch zu dritt.

20:39 Uhr: Der eigentliche Hit sind die Namen der Tiere: Otto Waalkes, Bruce Lee und Käthe 1. Alles korrekt! Die Wette ist gewonnen.

20:33 Uhr: Zeit für die erste Wette. Kandidat Horst Freckmann wettet, er könne Hähne am Schrei erkennen. Aus Tierschütz-Gründen sind keine echten Hähne im Studio. Kikeri-ki! Top, die Wette gilt!

20:28 Uhr: Autsch, erster Patzer. Thommy verspricht sich nach dem Filmeinspieler „Matthias SCHWEINSTEIGER“…ist er etwa aufgeregt? Dabei sagte er vorweg „Ich weiß auch noch wer kommt…“

20:25 Uhr: Thomas Gottschalk begrüßt den ersten Gast des Abends. Matthias Schweighöfer, der 42-jährige Schauspieler aus Anklam war zuletzt im Hollywood-Film „Oppenheimer“ zu sehen, demnächst spielt er den deutschen Produzenten Frank Farian im Film „Girl you know it’s true“ über das Pop-Duo Milli Vanilli.

20.20 Uhr: Standing Ovations für den Gastgeber in Offenburg, der Applaus will einfach nicht enden. „Setzt euch hin Mensch, ich muss anfangen.“, meint Thommy.

20.15 Uhr: Los geht’s. Wer anderes könnte die Begrüßung übernehmen als der Erfinder der Show: Frank Elstner. Der Deutsch-Luxemburger hat die ZDF Show in den 80er moderiert. Wetten dass es ein einmaliges TV-Erlebnis wird?

20.10 Uhr: So, Chips und Gummibärchen stehen bereit. Ein letztes mal also „Wetten dass..?“ mit Thomas Gottschalk. Der Abschied einer Legende. Ein deutscher Star sitzt allerdings „nur“ im Publikum: Schauspielerin und Sängerin Anna Loos. Das vermeldet ihr Ehemann Jan Josef Liefers auf Instagram. Er darf gleich auf dem Sofa Platz nehmen.

10.05 Uhr: Der Abschied naht. Doch warum macht Thomas Gottschalk überhaupt Schluss? Gegenüber „all4radio“ verrät der Showmaster: „Ich glaube auch nicht, dass es den Bedarf an einer weiteren Familiensendung gibt.“ So habe sich „Wetten, dass..?“ verändert. „Die Sendung ist natürlich schneller geworden.“ Und weiter: „Wir hatten damals eine Langsamkeit und teilweise eine Unerheblichkeit. Da konnte man im Grunde dummes Zeug erzählen, ohne sich bremsen zu müssen. Heute bist du dauernd auf einem glatten Eis unterwegs und ich muss mir schon überlegen, was ich sage.“

7.15 Uhr: Sie haben es versucht, und das nicht nur einmal. Seit Wochen schon versuchen Dennis und Benni Wolter, die Moderatoren der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“, sich irgendwie als Nachfolger für „Wetten, dass..?“ ins Spiel zu bringen. Bislang ohne Erfolg.

Die Gäste bei „Wetten, dass..?“

Helene Fischer

Cher

Shirin David

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Matthias Schweighöfer

Take That

Hazel Brugger

Jan Josef Liefers

Stefanie Stappenbeck

Lena Mantler

Und auch der Versuch, an Tickets für die begehrte letzte Ausgabe mit Gottschalk zu kommen, waren bislang nicht von übermäßigem Erfolg gekrönt. Doch nun, kurz vor dem großen Abend, meldete sich das ZDF doch noch bei den beiden Moderatoren. Der Sender hatte eine Überraschung im Gepäck.

„Hey, liebes WWW-Team, es geht um euer Lieblingsthema: ‚Wetten, dass..?‘ Wir haben da was für euch. Wo schaut ihr denn die Sendung? Könnt ihr uns eine Adresse geben, an die wir etwas schicken können“, schrieb das ZDF an Benni und Dennis. Eine Überraschung soll für die beiden auf dem Weg sein. Was genau es ist? Unklar. Bei Instagram schreibt die ZDF-Mediathek lediglich: „Schauen wir mal, was wird.“ Wir sind gespannt.