FC Schalke 04: Taylor Swift und Co. sei dank – S04 winkt Millionenregen

Die Spielstätte des FC Schalke 04 ist nicht nur für Fußballspiele bekannt. In der Veltins-Arena finden stets immer auch noch andere Veranstaltungen statt. Konzerte und viele andere Sport-Wettbewerbe gibt es für die Zuschauer im Stadion stets zu sehen.

Für 2024 sind auch wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Für den FC Schalke 04 als Eigentümer sind das gute Nachrichten. Denn im kommenden Jahr winkt dem klammen Klub ein Millionenregen.

FC Schalke 04: Taylor Swift und Co. sei dank

Neben den Zweitliga-Spielen des FC Schalke 04 wird es 2024 in Gelsenkirchen ganz schön voll werden. Konzerte, Veranstaltungen und die Europameisterschaft stehen an. In der Veltins-Arena kommen dann neben den vielen Fußballstars auch Musiker wie Taylor Swift oder die deutsche Band Rammstein.

Taylor Swift wird drei Konzerte in der Schalker Arena geben, bei Rammstein sind es sogar fünf Auftritte. Gut für die Kasse des Traditionsklubs. Denn laut den Informationen der „Ruhr Nachrichten“ wird ein höherer sechsstelliger Betrag pro Konzert beim S04 verbleiben. Die Knappen sind nämlich nicht nur die Besitzer des Stadions, sondern richten dabei auch das Catering der acht Veranstaltungen aus.

Alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Bedeutet: Es dürften wohl etwas mehr als fünf Millionen Euro die Kassen des klammen Traditionsvereins gespült werden.

Millionenregen für S04

Abseits des Fußballs gibt es also gute Einnahmen für den FC Schalke 04, der gerade aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist und dort viel Geld verpasst hat (hier mehr dazu).

Die Konzerte von Rammstein und Taylor Swift sowie die Europameisterschaft 2024 sind aber nicht die einzigen Veranstaltungen in der Veltins-Arena. Es gibt noch den alljährlichen Biathlon-Weltcup (28. Dezember 2023) und die 80er-Live-Party (23. März 2024). Außerdem findet am 22. September 2024 auch noch ein großes Football-Event statt. Das Championship Game der European League of Football wird in Gelsenkirchen ausgetragen.

