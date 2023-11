FC Schalke 04: Nächster Rückschlag! Pokal-Aus gleich doppelt bitter

Es hatte hoffnungsvoll für den FC Schalke 04 angefangen, endete aber dann mit einem bitteren Aus im DFB-Pokal! Die Königsblauen mussten sich am Millerntor dem aktuellen Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Zwar wird für den FC Schalke 04 wohl eher der Liga-Alltag wichtiger sein, dennoch ist das Pokal-Aus wirtschaftlich besonders bitter für den klammen Revierklub. Mit einem Achtelfinaleinzug wären wichtige Einnahmen geflossen, die auf dem Transfermarkt im Winter sicherlich geholfen hätten.

FC Schalke 04: Pokal-Aus doppelt bitter

Es hatte nicht sein sollen. Obwohl Marcin Kaminski in der 16. Minute die zahlreich mitgereisten Fans des FC Schalke 04 zum Jubeln brachte, musste sich der Traditionsverein dennoch schon in der 2. Runde des DFB-Pokals verabschieden. Der FC St. Pauli drehte nach dem Seitenwechsel auf und konnte sich dann aber erst sehr spät belohnen.

In der 57. Minute traf Marcel Hartel per Handelfmeter zum Ausgleich und erst in der Nachspielzeit konnte Johannes Eggestein (102.) gegen sichtlich müde Schalker den absolut verdienten Siegtreffer erzielen.

Für die Knappen ist das Aus besonders bitter. Denn mit einem Achtelfinaleinzug wären wichtige Einnahmen in die Kassen des klammen Revierklubs geflossen. Einnahmen, die vor allem auf dem Winter-Transfermarkt Sportdirektor Andre Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel die Arbeit etwas erleichtert hätten.

S04 verpasst wichtige Einnahmen

Nachdem der FC Schalke 04 in der ersten Runde Eintracht Braunschweig besiegte, bekam der Klub 431.000 Euro. Dazu kommen noch die Zuschauereinnahmen. Wäre der S04 gegen St. Pauli ins Achtelfinale eingezogen, wären nochmal 862.400 Euro in die Kassen geflossen. Also fast eine Million Euro.

Es ist das gleiche Spiel wie schon im vergangenen Jahr. Damals setzte sich Königsblau in der ersten Runde mit 4:1 gegen Villingen durch und blamierte sich mit einer 0:1-Niederlage bei Drittligist 1860 München. Auch da verpasste der Klub wichtige Pokaleinnahmen.

Übrigens: Für das Viertelfinale bekommen die deutschen Klubs 1,7 Millionen Euro und für das Halbfinale fast 3,5 Millionen Euro. Von diesen Prämien darf der Revierklub nur träumen.