Shirin David mit Schock-Aussage – das hätte kein Fan erwartet

Es war eine der großen Überraschungen dieses Jahres: Shirin David sitzt in der Jury der beliebten Prosieben-Show „The Voice of Germany„. Die 28-Jährige möchte jungen Talenten bei einem erfolgreichen Start in die deutsche Musikwelt helfen. An Erfahrung mangelt es der Rapperin nicht, neben zahlreichen Hit-Singles saß sie im Jahr 2017 bereits gemeinsam mit Pop-Titan und Chef-Juror Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“.

Bei ihren Fans ist die Rapperin für ihre provokanten Songtexte und feministischen Ansichten beliebt. Davids Songs „Lächel Doch Mal“, „Ich darf das“ und „Schlechtes Vorbild“ behandeln gesellschaftlich relevante Themen und versorgen Rap-Liebhaber mit guten Beats. Die neuste Aussage des „The Voice“-Stars versetzt Fans nun jedoch in Angst und Schrecken.

Shirin David: Von Rap zu Schlager

Rap- und Schlagermusik könnten unterschiedlicher kaum sein. Ebenso unterscheiden sich die Fans der jeweiligen Genres stark voneinander. Umso erstaunlicher ist der Inhalt des neuen Reels, das das „The Voice“-Team nun auf ihrem Instagram-Profil teilte. Gezeigt wird eine Unterhaltung zwischen Shirin David und ihren Kollegen, die zwischen den Gesangsauftritten der Talenten stattgefunden haben muss.

Shirin David gibt Preis: „Falls es irgendwann mit Rap nicht mehr läuft, will ich ja unbedingt Schlager machen.“ Ihre Jurykollegen können diese Aussage der Kult-Rapperin kaum fassen, Tom Kaulitz fragt erstaunt: „Echt?“ David lässt sich nicht verunsichern und versichert: „Ja, ich bin auch so eine Schlager-Maus. Ich glaub ich könnte das!“ Bill Kaulitz stimmt nickend zu: „Ja, geil!“ Wie ernst es die Rapperin mit dieser Aussage meint, bleibt abzuwarten.

David selbst teilt diesen Ausschnitt aus der Show in ihrer Instagram-Story und schreibt dazu: „Schlager Maus Shirin“. Der Rapperin scheint das Spiel mit den Nerven ihrer Fans regelrecht zu genießen.

Tipps für eine erfolgreiche Schlagerkarriere kann sich Shirin David sicherlich von Kollegen und „The Voice“-Coach Giovanni Zarrella abholen. Bis es dann soweit ist, versucht David zunächst Kandidaten der Gesangsshow zum Sieg zu verhelfen.