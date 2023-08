Giovanni Zarrella: Plötzlich bricht er in Tränen aus

Er ist Sänger, Entertainer, Moderator und führt ein Leben auf der Überholspur: Giovanni Zarrella. Bekannt wurde er als Teil der Band „Bro’Sis“, mittlerweile ist er aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seiner eigenen Show brachte er zuletzt die Herzen seiner Fans zum Schmelzen. „Die Giovanni Zarrella Show“ begeistert mit hochkarätigen Musik-Acts aus der Welt des Schlagers und der Pop-Musik.

Auch seine große Liebe hat der 45-Jährige bereits gefunden. Im Jahr 2005 heiratete er das Model Jana Ina Zarrella. Der Schlagersänger scheint alle großen Ziele des Lebens erreicht zu haben. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag wendet er sich nun an seine Fans.

Giovanni Zarrella zeigt sich ungewohnt emotional

Mit so einem berührenden Beitrag hätten die Fans des Moderators sicherlich nicht gerechnet. Der fast schon kirchlich wirkende Song „Oceans“ von Hillsong United verleiht dem von Zarrella geteilten Video eine gewisse Dramatik. Der Sänger steht auf der Bühne, gibt ein Konzert vor tausenden von Fans. Plötzlich übermannen ihn die Emotionen, Zarrella fängt an zu weinen! Die Tränen trocknet er mit einem Handtuch und umarmt ein Band-Mitglied. Währenddessen leuchten die Handy-Taschenlampen der Fans wie Sterne am Nachthimmel und verleihen der Situation eine gewisse Magie.

Giovanni Zarrella scheint von der Liebe seiner Fans und der Möglichkeit seinen Traum zu leben so überwältigt zu sein, dass er seine Gefühle nicht mehr verbergen kann. Eine wichtige Botschaft möchte er seinen Fans mit auf den Weg geben und schreibt: „Wann immer du zweifelst, wie weit du noch gehen kannst, erinnere dich daran, wie weit du schon gekommen bist. Erinnere dich an alles, mit dem du konfrontiert wurdest, an all die Kämpfe, die du gewonnen hast und all die Ängste, die du überwunden hast. Geh weiter.“ Dem Schlagersänger scheint es wichtig zu sein, seine Lebenserfahrung an seine Fans weiterzugeben.

Unterstützung aus den eigene Reihen

Auch von seinen Liebsten erhält Giovanni Zarrella unter seinem Beitrag Zuspruch. Seine Ehefrau Jana Ina kommentiert das Video mit drei Herz-Emojis und Zarrellas Bruder Stefano schreibt: „Bin dein größter Fan, Bruder, liebe dich über alles! Mein Vorbild!“ Und auch die Fans des Fernsehstars zeigen sich begeistert, eine Followerin bedankt sich mit den Worten: „Wunderschön! Danke für diese wunderschönen Zeilen und dafür, dass ich durch dich soviel lernen darf/durfte.“ Der Sänger scheint also alles richtig zu machen.

Im Leben des Schlagersängers wird es so schnell nicht langweilig werden. Am 18. November findet die nächste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ im Velodrom in Berlin statt.