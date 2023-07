Während sich Giovannia Zarrella mitten in den Vorbereitungen für „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF befindet, geht seine Frau Jana Ina ihren eigenen Verpflichtungen nach. Dazu gehörte auch ein Fotoshooting am Freitag (7. Juli) in München.

Ihre Fans hatte Giovanni Zarrellas Frau Jana Ina dabei natürlich via Instagram mit im Gepäck und meldete sich mit einigen Aufnahmen vom Set. Zurück in Köln erzählt das Model dann, warum sie sich wirklich glücklich schätzen kann wieder zu Hause zu sein.

Giovanni Zarrellas Frau Jana Ina zeigt sich motiviert

„Ich bin endlich zu Hause und ich erzähle euch jetzt von meinem Abenteuer“, klärt sie ihre Fans in ihrer Instagramstory am Freitag auf. Dann fügt sie hinzu: „Ich war viel schneller fertig, als wir gedacht haben“. Einen Tag vor dem Wochenende früher mit der Arbeit fertig zu sein, davon träumen wohl viele. Blöd nur, dass auf Jana Ina noch ein Flug zurück nach Köln wartet, der erst deutlich später angesetzt ist.

In ihren fast anderthalb Stunden Taxifahrt zum Flughafen in München setzt das Model eigenen Angaben zufolge alles in Bewegung, um sich doch noch einen früheren Flug zu organisieren. Doch das Vorhaben ist alles andere als einfach. „Ich habe mit fünf oder sechs verschiedenen Mitarbeitern im Callcenter telefoniert. Entweder das Gespräch ist abgebrochen, die haben mich nicht verstanden, oder die konnten die Buchung nicht finden. Das war eine unendliche Geschichte.“

Jana Ina Zarrella am Flughafen abgewatscht

Endlich am Flughafen angekommen, wird Jana Ina bei den Mitarbeitenden vor Ort vorstellig. „Ich war ganz lieb und habe gesagt: ‚Entschuldigung, es ist halb vier und ich würde sehr gerne mit der vier Uhr Maschine mitgehen, können Sie mir helfen?‘.“ Statt eine Auskunft zu bekommen, wird Jana Ina von einem Mitarbeiter eiskalt abgewatscht.

„Dann hat er mir zuerst eine Predigt gegeben“, erzählt sie. Man habe sie darauf hingewiesen, dass für sie die gleichen Regeln gelten, wie für alle anderen, die auch warten. „Und dann hat er mir gesagt, ‚Das können Sie sowieso nicht mehr schaffen. Das bringt nichts‘.“

Aufgeben, möchte Jana Ina Zarrella aber nicht und so versucht sie es mit ihrem Bruder als Reisebegleitung nochmal direkt am Gate. Hier erfahren sie dann, dass besagter Flieger Verspätung hat und planmäßig erst um 16.30 Uhr starten soll. Mit der Hilfe einer Mitarbeiterin landen Jana Ina und ihr Bruder dann auf der Warteliste. Kurz vor halb vier dann die erleichternde Nachricht, die beiden dürfen mitfliegen. Für den Mann mit der mageren Auskunft hat Jana Ina eine klare Botschaft: „Die Dame war wirklich super lieb. Der Herr, der keinen Bock hatte mir zu helfen, guten Abend aus Köln.“

Übrigens: Am Samstagabend, 8. Juli, zeigt sich Familie Zarrella wieder mal gemeinsam im TV. Mit seinem Bruder Stefano und Vater Bruno ist Giovanni mit „Pop Giganten“ bei RTLZWEI zu sehen.