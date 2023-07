„Fernsehgarten“: Ikke Hüftgold fordert Umbenennung der ZDF-Show

Er ist traditionell der spektakulärste „Fernsehgarten“ der Saison: der Mallorca-„Fernsehgarten“. Man denke nur an das vergangene Jahr und den spektakulären Auftritt von DJ Robin und Schürze mit ihrem Song „Layla“. Oder aber an den Sturm, der Kiwi und Künstler beim Malle-„Fernsehgarten“ 2019 dazu zwang, die Show in einem kleinen Raum zu Ende zu bringen.

Und auch der diesjährige Mallorca-„Fernsehgarten“ wird anders als alle anderen. So hat das ZDF jetzt bereits angekündigt, die Show am 30. Juli 2023 später als gewohnt beginnen zu lassen. Der Grund: Um 11.30 Uhr spielt in der ARD die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien. Der „Fernsehgarten“ startet daher erst um 13.35 Uhr. So können alle unsere Frauen anfeuern.

Ikke Hüftgold ist sauer auf den „Fernsehgarten“

Wer beim Mallorca-„Fernsehgarten“ auftritt, ist noch geheim. Nicht mit dabei sein wird jedoch einer der größten Malle-Stars – Ikke Hüftgold. Der ist nämlich gar nicht gut auf das ZDF zu sprechen. „Alles schwachsinnig“, so Matthias Distel, der Mann hinter der Kunstfigur Ikke Hüftgold. Und weiter: „Die Musik spiegelt leider null die Wahrheit am Ballermann wider. Ich rate dem ZDF, den Mallorca-‚Fernsehgarten‚ in ‚lustigen Nachmittag für alte Menschen‘ umzutaufen.“

Ikke Hüftgold wird in diesem Jahr nicht im ZDF-„Fernsehgarten“ auftreten. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Doch was hat den 46-Jährigen so angesäuert? Er sei auch in diesem Jahr angefragt worden, so Distel gegenüber dieser Redaktion. Allerdings habe er weder seinen Hit „Bumsbar“ noch „Sauftourist“ spielen dürfen, so der Mallorca-Star, darum habe er abgesagt. „Die wollen keine richtige Mallorca-Musik, sondern nur so einen weichgespülten Scheiß, der auf Mallorca überhaupt keine Rolle spielt“, ist sich Distel sicher. Der Sänger weiter: „Die wollten von mir ‚Lied mit gutem Text‘. Da hatte ich nach dem Thema mit dem NDR echt die Schnauze voll.“ Durchaus verständlich. Auftreten soll dagegen „Layla“-Sänger Schürze mit seinem Hit „Kleine Fee“.

Wir haben beim ZDF nachgefragt. Vom Sender hieß es zu den Vorwürfen: „Die Musikredaktion des ‚ZDF-Fernsehgarten‘ bekommt häufig mehr als einen möglichen Titel von Künstlerinnen und Künstlern für deren Auftritt in der Sendung angeboten. Mit dem final von der Redaktion ausgewählten Titel wollte Ikke Hüftgold letztlich aber doch nicht auftreten.“