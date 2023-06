Schlager, Schlager, Schlager – das war das Motto beim ZDF-„Fernsehgarten“. Bei bestem Wetter, strahlendem Sonnenschein und unter tiefblauem Himmel begrüßte Andrea Kiewel Gäste wie Paulina Wagner, Ross Antony oder Patrick Lindner zur „Fernsehgarten“-Schlagerparty.

Doch es schien, als hätte es am Sonntag kleinere Probleme bei der Feinabstimmung in Deutschlands beliebtester Sonntagsvormittagsshow gegeben. Denn die Einsätze von Musik und Moderation passten in dieser „Fernsehgarten“-Ausgabe nicht immer zu einhundert Prozent. So wie auch in diesem Fall.

„Fernsehgarten“: Kiwi zeigt ihre ganze Klasse

Was war geschehen? Gerade noch hatte Andrea Kiewel, übrigens in sommerlichem Orange gekleidet, mit einem jungen Mann über das Modellhubschrauberfliegen gesprochen, als schon der nächste Programmpunkt folgen sollte.

„Luftig sich anziehen, darum geht es gleich bei uns für tolle durchtrainierte Sportlerinnen an der Reckstange und die ziehen sich eben hängend, ohne runterzugehen, neue Sachen an. Vorher ein toller Schlager“, moderierte Kiwi wie gewohnt, als plötzlich lautstarke Musik im Hintergrund erklang. Hatte da jemand zu früh auf die Play-Taste gedrückt? Kiwi jedoch blieb ganz Profi, machte gute Miene zum bösen Spiel und moderierte einfach weiter.

Playback-Panne im „Fernsehgarten“

„Gleich doppelten Grund zu gratulieren, habe ich bei meinem nächsten Gast, bei Christian Lais. Einerseits, weil er im Juni Geburtstag hatte …“ Dann verschlug es aber auch Kiwi kurz die Sprache. Fragend schaute sie seitlich an der Kamera vorbei, wartete kurz, lachte dann und führte ihre Moderation ohne Hintergrundmusik weiter aus.

„Weil er im Juni Geburtstag hatte, und er hat diesbezüglich sich und seinen Fans ein neues Album geschenkt und dieses Album heißt ‚Anders‘. Und auf diesem Album, in dem Lied, das wir jetzt hören werden, singt er sehr offen über seine wunderbare Liebesbeziehung zu seinem Partner. ‚Vielleicht für immer‘, hoffentlich für immer, mazel tov, Christian Lais.“ Und so zeigte Andrea Kiewel wieder einmal, dass sie ein echter Profi ist. In einer Live-Show so souverän zu reagieren … Respekt! Am 30. Juli feiert Kiwi den legendären Mallorca-Fernsehgarten. Doch es gibt eine Hiobsbotschaft für die Fans.