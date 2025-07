FC Schalke 04: Ansage an Muslic! Wird ER zum neuen Führungsspieler?

In der vergangenen Saison mangelte es beim FC Schalke 04 an leistungs- und meinungsstarken Führungsspielern. Charaktere innerhalb der Mannschaft, die auch in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen. In der Saison-Vorbereitung empfiehlt sich jetzt ein S04-Profi für genau diese Rolle.

Im Interview mit der „WAZ“ unterstreicht Janik Bachmann mit deutlichen Worten, dass er durchaus den Anspruch hat, beim FC Schalke 04 künftig als Führungsspieler aufzutreten.

FC Schalke 04: Bachmann trägt Kapitänsbinde

Immerhin durfte der Mittelfeldakteur beim Testspiel gegen „Best of Grafschaft“ die Königsblauen in der zweiten Hälfte als Kapitän aufs Feld führen. Bachmann selbst sprach gegenüber der „WAZ“ von einer „großen Ehre“ und bringt sich direkt für eine neue Position in Stellung.

„Der Trainer weiß, was für ein Typ ich bin und dass ich Bock darauf hätte, im Mannschaftsrat zu sein. Aber es ist die Entscheidung des Trainers“, betonte Bachmann weiter. Ein günstiger Zeitpunkt, um sich bei S04 für eine Führungsrolle in Stellung zu bringen, ist es allemal

Mit Kenan Karaman und Thomas Kalas fehlen aktuell der erste und dritte Kapitän der vergangenen Saison verletzungsbedingt. Auch Michael Langer, der auf Schalke stets als Wortführer in der Kabine galt, ist nicht mehr Teil des S04-Kaders.

Bachmann lobt seine Disziplin

Bachmann sieht bei sich vor allem eine Stärke. „Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich diszipliniert arbeite, ob vor, in oder nach dem Training“, erklärt der Mittelfeldmann selbstbewusst. Eine Einstellung, die bei Neu-Schalke-Coach Miron Muslic gut ankommen dürfte. Er selbst schätzt offensichtlich Kämpfer-Typen, denn mit Nikola Katic hat der S04 genau so einen verpflichtet (mehr dazu hier).

Disziplin und harte Arbeit auf dem Platz. Klingt schon fast nach zurückgewonnener Malocher-Mentalität beim FC Schalke 04. Eine Einstellung, die Fans schon lange vehement von der Mannschaft einfordern und die bei Bachmann und seinem neuen Trainer vorhanden zu sein scheint.

Was Bachmann außerdem über seine Rolle auf Schalke und den Saisonstart gegen Ex-Kollege Paul Seguin zu sagen hat, liest du im ganzen Interview mit der „WAZ“.