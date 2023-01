„Wer wird Millionär?“-Kandidatin packt über Begegnung mit Thomas Gottschalk aus: „Alles sehr groß“

Für Barbara aus Essen ist es bereits der zweite „Wer wird Millionär?“-Auftritt, als sie am Mittwochabend (4. Januar) auf dem legendären Quizstuhl sitzt. In der vorherigen Ausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“ hat sich die ehemalige Stewardess gegen ihre Mitstreiter im Studio durchgesetzt. Nun gilt es, sich für den Mega-Jackpot am Freitag zu qualifizieren.

Zwischen dem Fragenhagel will „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch aber natürlich auch etwas Persönliches von der Essenerin erfahren. Eine Anekdote interessiert ihn dabei ganz besonders. Es geht um seinen TV-Kollegen Thomas Gottschalk.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin bedient Thomas Gottschalk in der First Class

Tatsächlich ist Barbara dem „Wetten, dass..?“-Moderator schon einmal persönlich begegnet. Auf einem Lufthansa-Flug von Frankfurt am Main nach Los Angeles, seiner Wahlheimat, ist die Stewardess für seine Verpflegung verantwortlich. Ausgerechnet an diesem Tag ist Barbara das allererste Mal in der First Class tätig. „Ich war dementsprechend ähnlich aufgeregt wie jetzt hier auf diesem Stuhl“, gibt sie gegenüber Günther Jauch zu.

Doch es führt kein Weg daran vorbei. Barbara muss sich überwinden und das Gespräch mit Thomas Gottschalk suchen. Denn: Sie ist dafür verantwortlich, seine Menü-Wünsche entgegenzunehmen. Zunächst läuft alles nach Plan. Barbara steht mit der Speisekarte und einem Kugelschreiber in der Hand vor Gottschalk, er wählt ein Gericht aus. Doch damit ist die Sache noch nicht erledigt.

„Wer wird Millionär?“-Teilnehmerin macht Gottschalk pikantes Kompliment

„Dann muss ich halt noch fragen: ‚Hätten Sie gerne einen Salat dazu?'“, erinnert sich die Ex-Stewardess. Nachdem Thomas Gottschalk bejaht, fragt sie ihn danach, welches Dressing er dazu haben möchte. Da wird es dem Showmaster zu bunt. „Sie sind aber neugierig. Würden Sie auch noch gerne wissen, was für eine Schuhgröße ich habe?“, kontert er.

Die eingeschüchterte Barbara, für die es die erste Schicht in der First Class gewesen ist, versucht die Situation sofort zu entspannen und den prominenten Passagier zu besänftigen. Völlig aufgeregt antwortet sie dem ZDF-Star daher: „An Ihnen ist bestimmt alles sehr groß, Herr Gottschalk.“ Durch ihren nett gemeinten Kommentar schlägt das Gespräch plötzlich eine ganz andere Richtung ein.

Ein gefundenes Fressen für Thomas Gottschalk, der selbst gerne den ein oder anderen pikanten Spruch loslässt. „Nicht alles, meine Hände sind ziemlich klein“, entgegnet er der Stewardess grinsend. Diese zweideutige Begegnung wird die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin wohl niemals vergessen.