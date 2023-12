„Wer weiß denn sowas?“: Warum ausgerechnet ER Elton hilft – „Quatsch!“

Leitende Ermittlungen im Fall: „Wer weiß denn sowas?“. Am Montagabend (18. Dezember) darf Moderator Kai Pflaume die „Der Alte“-Stars Stephanie Stumph und Thomas Heinze im Studio begrüßen. Die Schauspielerin, die seit 2015 in der Kult-Krimiserie als Kommissarin „Annabell Lorenz“ ermittelt, tritt im Wettkampf quasi gegen ihren Chef an. Dabei stellt sich die Frage, welcher der beiden „Der Alte“-Kommissare diesen Fall lösen kann.

Elton bildet gemeinsam mit TV-Hauptkommissar Thomas Heinze ein Rateduo, während Bernhard Hoëcker neben Stephanie Stumph Platz nimmt. Ziel der Ratepaare ist es, so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock zu erspielen.

Dabei sind die Teams eigentlich Konkurrenten. Warum ausgerechnet Bernhard Hoëcker nun seinem Mitstreiter Elton bei DIESER Frage hilft…

„Wer weiß denn sowas?“: Bei der Frage bekommt Elton von IHM Hilfe

Elton und Thomas Heinze starten die Quizsendung direkt mit einem besonderen Joker. Bei der ersten Frage hilft ihnen nämlich ausgerechnet die Konkurrenz: Bernhard Hoëcker. Die Frage lautete:

„Eine Schweizer Studie von 2023 zur Wahrnehmung von Männer- und Frauenfußball im Fernsehen kam zu dem Ergebnis, dass bei…?“

A. Spielerinnen Fouls eher übersehen werden

B. Männern Spielverzögerungen als länger wahrgenommen werden

C. verpixelten Bildern Männer und Frauen gleich gut bewertet werden

Nach kurzem Überlegen erinnert sich Elton schmunzelnd an eine Lektionsstunde seines TV-Kollegen. Demnach teilte ihm Hoëcker vor Monaten selbst mit, dass bei verpixelten Bildaufnahmen von Männern und Frauen die Bewertung gleich gut ausfiel. „Quatsch!“, versucht Bernhard Elton mehrmals umzustimmen, doch vergebens.

Elton und Thomas loggen die richtige Antwort C ein und können somit diese Fragerunde für sich gewinnen. Ob Hoëcker es bereits bereut, Elton Unterricht erteilt zu haben?

Die ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ wird montags bis freitags ab 18:00 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt und ist ebenfalls online in der Mediathek verfügbar.