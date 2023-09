ARD-Star Kai Pflaume teilt neues Foto – Fans trauen ihren Augen kaum

Er gehört zu den bekanntesten deutschen Moderatoren aller Zeiten: ARD-Star Kai Pflaume stand für zahlreiche Formate vor der Kamera. Der 56-Jährige moderierte Sendungen von „Nur die Liebe zählt“, über „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“, bis hin zu „Wer weiß denn sowas?“. Und nicht nur beruflich ist er fleißig.

Denn auch privat gibt ARD-Star Kai Pflaume Vollgas. Auf seinem Instagramaccount teilt der Moderator regelmäßige Schnappschüsse, die ihn bei seinen Hobbys zeigen: Laufen und Radfahren. Persönliche Bestzeiten und Erfolge teilt er gerne mit seinen Followern. Neulich gelang dem 56-Jährigen ein besonderer Meilenstein. Doch manche Fans versetzt dieses Foto in Alarmbereitschaft.

ARD-Moderator läuft Halbmarathon in Bestzeit

Schaut man sich die Beiträge auf seinem Instagram an, merkt man schnell, dass der Sport seine absolute Leidenschaft ist. Neulich teilt Kai Pflaume seinen jüngsten Erfolg mit seinen Fans: „Ich bin heute beim 20. Tegernsee-Lauf gestartet und habe auf der Halbmarathon Distanz mit 1:41 Stunde eine neue persönliche Bestzeit laufen können.“

Das Foto zeigt den Moderator nach dem Halbmarathon. In seinem Muskelshirt samt Laufnummer strahlt Kai Pflaume stolz in die Kamera. Dabei hält er die Medaille in der Hand, die er sich erkämpft hat. Neben zahlreichen Glückwünschen einiger Follower machen sich andere jedoch Sorgen um den 56-Jährigen.

Fans erkennen Kai Pflaume kaum wieder

Zugegeben: Kai Pflaume hat augenscheinlich an Gewicht verloren. Kein Wunder, wenn Laufen und Radfahren seine Leidenschaft sind. Doch ein paar Fans des Moderators sorgen sich um diesen Gewichtsverlust, wie in den Kommentaren deutlich wird:

