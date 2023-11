„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verliert die Fassung – „Habe ich noch nie im Fernsehen gesagt“

Am Montagabend (13. November) starten die Quizfans mit einer brandneuen Folge „Wer weiß denn sowas?“ in die Woche. Die Gäste in dieser Runde sind Arbeitskollegen und kennen sich daher sehr gut: die Nachrichtensprecher des „heute journal“ Hanna Zimmermann und Christian Sievers.

Moderiert wird „Wer weiß denn sowas?“ wie immer von ARD-Star Kai Pflaume, der die Fragen vorliest. Als er die dritte Frage Christian Sievers und seinem Teamkapitän Bernhard Hoëcker vorliest, verliert er plötzlich die Fassung und hält sich erschrocken die Hand vor den Mund. Was war denn da los?

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume erschrocken

Es braucht schon einiges, um einen Vollprofi wie Kai Pflaume aus dem Konzept zu bringen, wenn er vor der Kamera steht. Doch am Montagabend sorgt ein kleines Wort dafür, dass genau das passiert. Als der Moderator nämlich eine Frage aus der Kategorie „Film und Fernsehen“ vorliest, kann er selber kaum glauben, was passiert. Diese lautet wie folgt:

„In Filmen, die in den USA ab 13 Jahren freigegeben sind, …?

A) muss bei Nacktszenen immer mindestens eine Pobacke verdeckt sein.

B) darf das Wort „fuck“ genau einmal verwendet werden.

C) dürfen insgesamt höchstens 10 Milliliter Blut zu sehen sein.“

Gerade als das Team anfangen wollte über die Antwortmöglichkeiten zu diskutieren, hält sich Moderator Kai Pflaume erschrocken die Hand vor seinen Mund.

„Wer weiß denn sowas?“: Schimpfwort bringt Pflaume aus dem Konzept

„Habe ich gerade eben wirklich ‚Fuck‘ im Fernsehen gesagt“, fragt er in Richtung Team Hoëcker. „Das habe ich noch nie im Fernsehen gesagt! Können wir das bitte piepen?“, sagt er anschließend mit einem leichten Grinsen im Gesicht. Das Publikum im Studio nimmt ihm das Schimpfwort übrigens alles andere als böse. Sie lachen und klatschen, ganz zur Beruhigung des Moderators.

