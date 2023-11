„Wer weiß denn sowas?“: Gast fällt nach Frage aus allen Wolken – „Ich bin fassungslos“

Fassungslosigkeit bei „Wer weiß denn sowas?“!

Am Freitagabend (10. November) spielen zwei Schauspielkollegen gegeneinander. Im „Nordsee-Duell“ treten Oliver Mommsen und Hannah Lübker gegeneinander an und wollen ihrem Publikumsblock mit ihren Teampartnern so viel Geld wie möglich erspielen. Doch die ein oder andere Frage treiben die Gäste dann doch schon mal in den Wahnsinn. So auch an diesem Abend.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage von Kai Pflaume sorgt für Sprachlosigkeit

Treue Zuschauer von „Wer weiß denn sowas?“ wissen, dass die Fragen von Kai Pflaume alles andere als einfach sind. Manchmal bleibt den Teams nichts anderes übrig, als durch Ausschlussverfahren die Antwort zu erraten. Bei dieser Frage stehen Oliver Mommsen und sein Teampartner Elton mächtig auf dem Schlauch:

„Mit welcher Maßnahme beim Abtauchen können wir auch ohne Taucherbrille unter Wasser scharf sehen?

A) Akupressurpunkte in der Vertiefung der Tränendüse massieren

B) Hände oberhalb und seitlich der Augen eng an das Gesicht drücken

C) Augen mit Hyaluron-Tropfen benetzen und erst unter Wasser öffnen“

Nachdem Kai Pflaume die Frage und die Antwortmöglichkeiten vorgestellt hat, herrscht ein Moment absolute Stille im Studio. Das wird wohl nicht einfach werden für die beiden Männer.

„Wer weiß denn sowas?“: Oliver Mommsen fassungslos

Angespannt starren beide auf die gerade gestellte Frage des ARD-Moderators. Dann entfährt dem Schauspieler ein Satz, mit dem sich einige in diesem Moment identifizieren dürften: „Ich bin fassungslos.“ Auch Elton scheint ein wenig überfordert zu sein. „Also ‚C‘ macht mir Angst. Hyaluron ist doch ein Gift, oder nicht?“, fragt er seinen Teamkollegen. Der klärt ihn kurzerhand auf.

Prompt fangen sie aus lauter Verzweiflung an Antwort A) und B) auszuprobieren und schneiden wilde Grimassen mit den Händen. Nach lauter Lacher des Publikums entscheidet sich das Team für B). Und liegt goldrichtig.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.