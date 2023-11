„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume teilt skurrile Information – „Das ist ja verrückt“

Bereits seit dem Jahr 2015 kommen Ratefans in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ voll und ganz auf ihre Kosten. Moderator Kai Pflaume führt durch die Kultsendung, in der zwei Teams gegeneinander antreten.

TV-Star Elton und Komiker Bernhard Hoëcker fungieren als Teamkapitäne und spielen mit jeweils einem Prominenten an ihrer Seite in mehreren Spielrunden um einen Geldgewinn. Beantwortet werden müssen Multiple-Choice-Fragen aus verschiedenen Kategorien. In der aktuellen Folge von Mittwoch (15. November) treten Schauspieler Max von der Groeben und Felix Kammerer gegeneinander an. Doch direkt zu Beginn der Sendung überrascht Kai Pflaume die Zuschauer mit einem skurrilen Fun Fact.

Kai Pflaume kann es nicht für sich behalten

Auch diese Ausgabe startet Kai Pflaume mit einer höchst motivierten Anmoderation und stellt die beiden prominenten Gegner des Abends vor. Es handelt sich in der aktuellen Ausgabe um ein „Schauspielerduell“ der beiden Jung-Schauspieler. Doch bereits vor der Verkündung der ersten Frage hat Pflaume eine wichtige Information mitzuteilen.

Der Moderator beginnt: „Ich habe gleich einen sehr unglaublichen Film-Fact für euch. Und das wird auch euch beide bestimmt erstaunen. Wussten Sie eigentlich, dass es genau so lange dauert, den Film ‚Oppenheimer‘ anzuschauen, wie es dauern würde, die ausgerollte Filmrolle entlangzulaufen?“ Ein erstauntes Raunen geht durch das Publikum des Fernsehstudios.

„Verrückt oder?“, fragt Kai Pflaume seine beiden prominenten Gäste. Auch Max von der Groeben kann diese skurrile Information kaum glauben und fragt erstaunt: „Wer misst denn sowas?“ Nach einer kurzen ungläubigen Stille muss nun der Ratespaß jedoch offiziell beginnen. Die erste Frage entstammt der Kategorie Erfinder, für die sich Theater-Star Felix Kammerer entscheidet. Trotz der falschen Antwort auf die allererste Frage lassen sich Hoëcker und Kammerer nicht unterkriegen und folgen Pflaumes tröstenden Worten: „Erstmal die richtigen Lehren daraus ziehen.“

Welcher der beiden beliebten Schauspieler den Sieg mit nach Hause nehmen kann, bleibt abzuwarten. Für genügend Unterhaltung wird Moderator Kai Pflaume im weiteren Verlauf des Abends sicherlich sorgen.