Kai Pflaume kann es nicht mehr für sich behalten: ARD macht es offiziell

Na, das Quiz-Fieber vermisst? Keine Sorge, die Wartezeit ist endlich vorbei!

Ab dem 7. Oktober 2024 meldet sich die kultige ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ zurück auf den Bildschirmen. Moderator Kai Pflaume und seine schlagfertigen Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton sind bereit, das Wissen in aufregenden neuen Episoden herauszufordern. Dabei verspricht die beliebte Show auch in der neuen Staffel wieder spannende Duelle und knifflige Wissensfragen.

ARD: Kai Pflaume bringt neuen Schwung

Von Montag bis Freitag um 18 Uhr gibt’s auf der ARD nicht nur viel zu lachen, sondern auch die Chance, das eigene Wissen auf die Probe zu stellen. „Endlich geht’s wieder los! Ich habe Bernhard und Elton schon sehr vermisst und freue mich riesig auf viele gemeinsame neue Sendungen“, strahlt Kai Pflaume in der ARD-Pressemitteilug. „Das Spannende an ‚Wer weiß denn sowas?‘ ist ja, man lernt nie aus!“

+++ Auch spannend: „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verkündet Premiere! „Ich bin aufgeregt“ +++

Zum Auftakt der Staffel gibt es gleich ein Highlight: Die Schauspielgrößen Heike Makatsch und Jürgen Vogel treten gegeneinander an und sorgen für ein aufregendes Wissensduell. Doch das ist erst der Anfang – die Woche verspricht weitere prominente Gäste und spannende Herausforderungen. Doch einen Haken gibt es: Während „Wer weiß denn sowas?“ die Zuschauer begeistert, muss die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ vorerst pausieren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moderator Alexander Bommels und sein Team verabschieden sich somit in die Winterpause, um Platz für Kai Pflaume und Co. zu machen. Doch keine Sorge, im Mai 2025 kehrt „Wer weiß denn sowas?“ voraussichtlich in die Sommerpause zurück und macht Platz für „Gefragt – Gejagt“.

Ab dem 7. Oktober laufen die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ immer montags bis freitags ab 18:00 Uhr in der ARD. Alle Folge sind im Anschluss auch in der ARD-Mediathek abrufbar.