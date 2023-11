„Wer weiß denn sowas?“: Schlager-Star hat perfekte Strategie – doch dann kommt alles anders

Die ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ bietet die perfekte Unterhaltung für alle Quizshow-Fans. In der von Kai Pflaume moderierten Sendung spielen zwei Teams um einen Geldgewinn. Moderator Elton und Komiker Bernhard Hoëcker fungieren als Teamkapitäne und spielen mit jeweils einem Prominenten in ihrem Team gegeneinander.

Das Ziel des Ratespaßes ist es, am Ende der Sendung eine höhere Geldsumme als das gegnerische Team erspielt zu haben. In der Ausgabe von Dienstag (14. November) ist das Schlager-Duo „Die Schlagerpiloten“ in der Sendung zu Gast. Die Sänger Stefan Peters und Kevin Marx stürmen mit ihren Songs momentan die Charts, ihr neustes Album „Rio“ schaffte es sogar auf Platz Eins der deutschen Albumcharts. Sänger Marx überlegte sich bereits vor seiner Teilnahme an „Wer weiß denn sowas?“ eine clevere Strategie – doch dann kam bereits zu Beginn alles anders als gedacht.

„Wer weiß denn sowas?“: Bereits die erste Frage bereitet Probleme

Da auf der Studioseite von Elton und „Schlagerpiloten“-Star Kevin Marx mehr Zuschauer sitzen, darf ihr Team beginnen. Elton und Marx entscheiden sich für die Kategorie Weltraum, Marx begründet diese Entscheidung wie folgt: „Weil ich, mit Brille, immer weit sehe, wähle ich den Weltraum.“ Elton stimmt widerwillig zu. Folgende Frage wird daraufhin von Moderator Kai Pflaume vorgetragen:

Wieso brach der Kontakt zur Raumsonde „Voyager 2“ von Juli bis Anfang August 2023 ab?

A: Die Antenne wurde irrtümlich 2 Grad an der Erde vorbei ausgerichtet.

B: Ein Mini-Meteorit brachte die Sonde leicht vom Kurs ab.

C: Das orbitale Netzwerk war durch die Frauen-Fußball-WM überlastet.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Bereits diese erste Frage bringt Sänger Marx völlig aus dem Konzept. Der Schlagerstar erklärt überrascht: „Also ich hatte mich ja bevor wir hier hergefahren sind wirklich mit der Sendung ausdrücklich befasst und ich hatte eine super Strategie. Wenn ich nichts weiß, ist es immer C.“ Der Sänger scheint sich seines Sieges bereits im Vorhinein sicher gewesen zu sein. Doch mit dieser Antwortmöglichkeit, die unter der Option C genannt wird, hatte der Musiker wohl nicht gerechnet. Spontan muss er seinen Plan ändern und gibt zu: „Aber C würde ich jetzt nicht nehmen. Also ist meine Strategie schon wieder schlecht.“ So schnell kann es in einer Rate-Show wie „Wer weiß denn sowas?“ also gehen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Auch Elton teilt daraufhin die Taktik, die er für gewöhnlich nutzt, mit dem Publikum: „Es ist meistens entweder C oder die Option mit der längsten Antwort. Nun ist C sogar die Option mit der längsten Antwort.“ Da die Richtigkeit von Antwort C Elton und Marx jedoch unwahrscheinlich vorkommt, wählt das Rateteam die Antwortmöglichkeit B. Nach der Auflösung wird jedoch klar: Die richtige Antwort ist die Option A. Moderator Pflaume lockert die Situation daraufhin mit einem Witz auf und sagt: „Da haben wir euch mit Option B etwas an der NASA herumgehführt“.