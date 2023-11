Wok WM: Zuschauer leiden mit Sophia Thomalla – „Ihr Gesicht spricht Bände“

Es ist ja schon fast Tradition bei ProSieben-Samstagabendshows, dass diese nicht am Samstagabend enden. Und so ging auch die Wok WM 2023 bis nach Mitternacht. Die Sieger: Im Einzel-Wok schaffte es Joey Kelly in Bestzeit ins Ziel. Silber ging an Rennrodler Armin Zöggeler. Mit Platz drei musste sich Influencerin Sophia Thiel begnügen.

Im Vierer-Wok war es das Team Deutschland 2, bestehend aus Skispringer Sven Hannawald, Moderator Thore Schölermann, Handballer Pascal Hens sowie Ex-Kicker Thorsten Legat, das sich Gold sichern konnte. Die Deutschen verwiesen damit Italien und Österreich auf die hinteren Plätze.

Kelly-Sieg bei der Wok WM auf ProSieben

Ein spannender, aber auch ein langer Wettkampf, den man am Ende nicht nur den Sportlern selbst, sondern auch dem Moderations-Duo Sophia Thomalla und Elton ansah. Während sich letztgenannter schon während der Show das ein oder andere Patzerchen leistete, beispielsweise die Teams verwechselte, sah man Thomalla die Strapazen der Live-Sendung vor allem bei der Abmoderation an.

++ Jürgen Milski: „Habe richtig Angst, wenn ich solche Nachrichten geschickt bekomme“ ++

Eine ProSieben-Zuschauerin hatte die letzten Sekunden der Show abgefilmt und bei „X“ (vormals Twitter) hochgeladen. Zu sehen sind Elton und Sophia Thomalla, die sich bei den Zuschauenden verabschieden.

Sophia Thomalla und Elton moderierten die Wok WM

„Hoffentlich machen wir nächstes Jahr wieder eine“, sagt Elton da, woraufhin Sophia erwidert: „Das würde mich sehr freuen.“ Dann übernimmt wieder Elton: „Die genauen Analysen, die sehen wir wahrscheinlich am Mittwoch bei ‚TV Total‚ auf ProSieben. Das war’s.“ Und zum Schluss noch einmal Thomalla: „Das war’s. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend. Macht’s gut. Ciao Ciao“, lächelt die 34-jährige Berlinerin. Doch dann kam der Moment, den die „X“-Userin mit den Worten „Puh… endlich vorbei! Voll genervt wird die Show beendet. Ihr letztes Gesicht spricht Bände“ beschreibt.

Mehr Nachrichten:

Denn dann atmet Sophia ganz deutlich aus, verdreht die Augen, zupft sich die Mütze zurecht. Ein anstrengender Abend wohl – für Moderatoren und Sportler. Und eine Zuschauerin witzelt noch: „So habe ich auch geguckt, als die Wildcard-Gewinnerin gefragt wurde, wie sie sich qualifiziert hat…“