Jürgen Milski: „Habe richtig Angst, wenn ich solche Nachrichten geschickt bekomme“

Jürgen Milski ist ein Berg von einem Mann. Der 59-jährige Kölner ist top durchtrainiert, fit wie ein Turnschuh. Doch manche Nachrichten, die so via Social-Media in sein Postfach flattern, sorgen auch bei der kölschen Frohnatur für ein gewisses Unwohlsein. Wenn man sie so liest – durchaus verständlich.

So veröffentlichte der Mallorca- und TV-Star via Instagram eine Nachricht von einem augenscheinlich männlichen „Anhänger“, die nicht nur bei Jürgen Milski auf den ersten (und wohl auch den zweiten) Blick für Verstörung sorgte.

Jürgen Milski und der Handschuh-Wunsch

„Hallo Jürgen“, hieß es da, und weiter: „ich wollte mal fragen, ob du mal Bilder machst von deiner Hand in Einweghandschuhen. Und du bist sehr geil.“ Ah ja. Ein Wunsch, der bei Milski scheinbar nicht sofort auf Gegenliebe stieß.

„Manchmal habe ich richtig Angst, wenn ich solche Nachrichten geschickt bekomme“, schreibt der Sänger via Instagram und schickte gleich noch ein paar verstört schauende sowie lachende Smileys hinterher.

Bei den Fans kam die Idee jedenfalls gut an. „Ey…das wäre eine Überlegung wert, so als zweites Standbein“, scherzt eine Followerin. Eine andere witzelt: „Also, wenn es beruflich mal nicht mehr läuft, kaufe dir eine Klinikpackung Latexhandschuhe und mach Fotos von deinen Händen.“ Und eine dritte lacht: „Schick ihm ein Bild von deinen sexy Einmalschuhüberziehern. Die Homestory von dir mit der Szene war göttlich.“

„Bist halt sexy“

Während RTL-Star Paco Steinbeck (Die Superhändler – 4 Räume, ein Deal) treffend zusammenfasst: „Bist halt sexy.“ Nun ja, ob das solche Nachrichten rechtfertigt, sei einmal dahingestellt.

Dass Jürgen Milski in Zukunft jedoch hauptberuflich auf Einweghandschuh-Fotos umsattelt, scheint unwahrscheinlich. Erst einmal sehen wir die kölsche Frohnatur am 11. November bei der Wok-WM von ProSieben. Da tritt der 59-Jährige im Team Mallorca zusammen mit Tim Toupet, Isi Glück und Lorenz Büffel an. Wobei: Handschuhe trägt Jürgen da auch…