Matthew Perry: Jennifer Aniston nimmt Abschied – „Endlich hast du keine Schmerzen mehr“

Die Nachricht über den Tod von Schauspieler Matthew Perry versetzte Fans weltweit in eine Art Schockzustand. In der Kultserie „Friends“ verkörperte Perry die Figur des Chandler Bing und ermöglichte Fernsehzuschauern eine Art Flucht aus dem Alltag. Als der Hollywoodstar am 28. Oktober leblos in seinem Anwesen in Los Angeles vorgefunden wurde, war er gerade einmal 54 Jahre alt.

In den darauffolgenden Tagen ging eine Welle des Entsetzens durch die Welt. Zahlreiche Fans vereinten sich in ihrer Trauer um den „Friends“-Star. Auch Schauspielkollegen posteten Nachrufe, zuletzt nahmen „Friends“-Kollege Matt LeBlanc und Schauspielerin Courteney Cox mit rührenden Worten Abschied. Nach der ersten Trauerphase im privaten Umfeld meldet sich nun auch Hollywoodstar Jennifer Aniston zu Wort und berührt ihre Fans mit emotionalen Worten.

Jennifer Aniston teilt emotionale Worte – „Ich spreche jeden Tag mit dir“

An der Seite von Matthew Perry spielte Jennifer Aniston von 1994 bis 2004 die Rolle der Rachel Green in der Kultserie „Friends“. Doch auch abseits des Filmstudios entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden Hollywoodstars. Den Tod ihres geschätzten Kollegen musste Aniston scheinbar erstmal im privaten Umfeld verarbeiten, die Schauspielerin meldet sich erst jetzt zu Wort.

In einem Instagram-Post teilt Aniston ein Foto mit Perry am Set und eine gemeinsame Szene aus „Friends“. Außerdem teilt die Schauspielerin eine Nachricht, die sie vor längerer Zeit von Perry erhielt. Der Schauspieler kommentierte ein freudiges Foto der beiden Kollegen mit den Worten: „Dich zum Lachen zu bringen, hat meinen Tag gerettet.“ Aniston veröffentlicht die Nachricht mit den Worten: „Ich habe eine SMS gefunden, die er mir eines Tages aus dem Nichts schickte. Sie sagt alles.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Aniston schreibt über ihren Freund und Kollegen Matthew Perry weiter: „Von unserem Matty Abschied nehmen zu müssen, war eine wahnsinnige Welle von Emotionen, die ich noch nie erlebt habe […] In dieser Trauer wirklich sitzen zu können, ermöglicht es dir, die Momente der Freude und der Dankbarkeit zu spüren, jemanden so tief geliebt zu haben. Und wir haben ihn sehr geliebt.

Er war ein Teil unserer DNA […] Er wusste, dass er es liebte, Menschen zum Lachen zu bringen. Wie er selbst sagte, wenn er das Lachen nicht hörte, dachte er, dass er sterben würde. Sein Leben hing buchstäblich davon ab […] Er brachte uns alle zum Lachen […] Matty, ich liebe dich so sehr und ich weiß, dass du jetzt komplett in Frieden bist und endlich keine Schmerzen mehr hast. Ich rede jeden Tag mit dir […] Ruhe in Frieden, kleiner Bruder. Du hast mir immer den Tag gerettet.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anteilnahme auch von Seiten der Fans

Auch die Fans der Schauspielerin zeigen sich von ihren Worten über Matthew Perry berührt. Ein „Friends“-Anhänger kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Er wird so sehr vermisst werden, von der Hälfte der Menschen auf dieser Erde. Ich glaube wirklich, dass er mit seinen Witzen und seiner positiven Art all unsere Herzen berührt hat.“ Ein weiterer Follower der Schauspielerin schreibt: „Es tut mir so leid, dass du deinen besten Freund Matty verloren hast. Er gab mir das Gefühl, dass er auch mein Freund war (obwohl ich nie die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen). Er wurde so geliebt, von so vielen.“

Die Trauer um ihr Idol scheint die Fangemeinde von „Friends“ noch näher zusammenzubringen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Jennifer Aniston wird die gemeinsamen Stunden mit ihren geliebten Kollegen und Kumpel Matthew Perry wohl niemals vergessen.