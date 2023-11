Matthew Perry: Courteney Cox nimmt Abschied – eine Szene wird sie nie vergessen

Sie waren mehr als nur ein Ehepaar vor der Kamera – sie waren Friends. Zehn Staffeln spielten Matthew Perry und Courteney Cox Seite an Seite. Ihre Figuren Chandler und Monica wurden zu Freunden, später zu Ehepartnern.

Am 28. Oktober 2023 starb Matthew Perry völlig überraschend. Nun meldet sich auch Corteney Cox zu Wort. Mit traurigen Worten verabschiedet sie sich via Instagram. „Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty. Und ich vermisse dich jeden Tag“, schreibt Courteney.

Courteney Cox nimmt Abschied von Matthew Perry

Und weiter: „Wenn du mit jemandem so eng zusammenarbeitest wie ich mit Matthew, gibt es Tausende von Momenten, die ich gerne teilen könnte. Hier ist jetzt einer meiner Favoriten.“

Es geht um eine Szene aus „Friends“, die Courteney bei Instagram zeigt. „Um eine kleine Hintergrundgeschichte zu geben, Chandler und Monica sollten eine Affäre in London haben. Doch durch die Reaktion des Publikums wurde es der Anfang ihrer Liebesgeschichte“, berichtet die Schauspielerin.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist eine dieser wunderbaren „Friends“-Geschichten, die ans Herz gehen, die dafür sorgten, dass die Serie noch heute Millionenfach angesehen wird. „In dieser Szene, bevor wir anfingen, flüsterte er mir eine lustige Zeile zu sagen. So was hat er oft gemacht. Er war lustig und er war nett“, spricht Courteney nur gut über ihren Serien-Ehemann.

++ Matthew Perry: Friends-Kollege Matt LeBlanc nimmt Abschied – er schuldete ihm noch 20 Dollar ++

Fans senden ganz viel Liebe

Von Fans und Freunden bekommt die 59-Jährige Zuspruch in dieser schweren Zeit. „Ich sende dir ganz viel Liebe“, schreibt beispielsweise Schauspiel-Kollegin Nina Dobrev. „Fauda“-Schauspielerin Rona-Lee Shimon ergänzt: „Ihr wart magisch zusammen. Ich bete für euch beide.“

++ Matthew Perry: Jetzt sprechen seine „Friends“-Kollegen – „Es gibt so viel zu sagen“ ++

Mehr Nachrichten:

Und eine Anhängerin ergänzt: „Wir werden dich vemissen, Chandler Bing. Danke für all die Lacher. Ich liebe dich für immer.“ Während ein anderer Fan schreibt: „Mein Beileid für Ihren Verlust. Wir haben ihn alle absolut angebetet, und er war unser Freund in unseren Köpfen. Aber er war dein Freund und deine Familie im echten Leben. Ihr habt alle zusammen Fernsehgeschichte geschrieben und uns allen so viele Momente des Lachens und des echten Glücks geschenkt. Ich hoffe, es tröstet euch, zu wissen, wie sehr er von so vielen geliebt wurde.“