Arzt von Matthew Perry verurteilt – es geht um Drogen

Matthew Perry, bekannt als Chandler Bing aus der Kultserie „Friends“, erlangte weltweiten Ruhm durch seine einzigartigen schauspielerischen Leistungen und seinen humorvollen Charme. Doch abseits der Kameras kämpfte Perry offen mit Depressionen und Suchtproblemen, eine Mischung, die sein Leben prägte. Im Oktober 2023 starb der Schauspieler im Alter von 54 Jahren und ließ Fans weltweit schockiert und traurig zurück.

Jetzt wurde bekannt, dass ein Arzt in Zusammenhang mit Perrys Tod unter Anklage steht. Dr. Salvador Plasencia soll ihm Zugang zu Ketamin verschafft haben, obwohl Perry bereits eine Verschreibung für die Behandlung von Depressionen hatte. Die neuesten Entwicklungen werfen Licht auf die tragischen Umstände seiner letzten Tage.

Matthew Perry: Ein tragisches Ende

Wie der Sender „BBC“ berichtet, steht der Arzt Dr. Salvador Plasencia Anklage, Matthew Perry in den Wochen vor dessen Tod Ketamin verschafft zu haben. Laut Staatsanwaltschaft will Plasencia in vier Fällen des Drogenhandels schuldig plädieren. Das Geständnis könnte eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis bedeuten, hieß es in einer Erklärung.

Kurz vor seinem Tod wurde Matthew Perry in seinem Whirlpool in Los Angeles gefunden. „Ein Moron,“ soll Plasencia Perry genannt haben, wie Textnachrichten zeigten. Er fragte darin auch, wie viel Perry bereit wäre, für die Drogen zu zahlen. Sein Tod schockierte Fans auf der ganzen Welt.

Dokumente belegen, dass Plasencia Perry bei sich zu Hause und auf einem Parkplatz Ketamin injizierte. Laut Anklage erklärte er Perrys Assistenten zudem, wie man das Medikament verabreicht. Laut dem Fallbericht verkaufte er auch Vials und Utensilien.

Ermittler werfen Plasencia und vier weiteren Personen vor, ein verdecktes Netz für den Vertrieb von Ketamin aufgebaut zu haben. Perry nahm Ketamin in verschriebenen Mengen zur Behandlung von Depressionen ein, verlangte jedoch mehr. Zwischen Ende September und Mitte Oktober 2023 soll Plasencia ihn mit zusätzlichen Mengen versorgt haben – trotz der gesetzlichen Grenze.

Matthew Perry bleibt seinen Fans auch nach seinem Tod in guter Erinnerung. Mit seinem Schauspieltalent hat er Millionen von Menschen bewegt.

