Matthew Perry: Seine Schwester bricht ihr Schweigen – „Unglaublich schockierend“

Der 28. Oktober 2023 war ein dunkler Tag für alle Fans der Sitcom-Serie „Friends“. Denn an diesem Tag ist der amerikanische Schauspieler Matthew Perry völlig überraschend verstorben. In der Serie verkörperte er die Rolle des Chandler Bing und wurde dadurch einem Millionenpublikum bekannt.

Mittlerweile ist der Tod von Matthew Perry rund ein Jahr her. In den Tagen nach der Schreckensnachricht taten treue Weggefährten des Schauspielers öffentlich ihre Trauer kund und formulierten emotionale Instagram-Posts. Doch nun, rund ein Jahr später, meldet sich erstmals die jüngere Schwester des Hollywoodstars zu Wort.

Matthew Perrys Tod kam überraschend

Caitlin Morrison heißt die jüngere Schwester von Matthew Perry. Bisher hat sich die Familienangehörige des Hollywoodstars aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Im Interview mit der Zeitschrift „Hello!“ erzählt Morrison nun jedoch über ihren berühmten Bruder: „Er hatte die Fähigkeit, einen Raum mit Licht zu füllen. Wenn Menschen mit [Matthew] in einem Raum waren, war da diese magnetische Energie. Alle hatten einfach ein Lächeln im Gesicht und hingen an jedem seiner Worte.“

Auch der Stiefvater von Matthew Perry kam in dem Interview der Zeitschrift zu Wort. Keith Morrison berichtet über diese schwere Zeit in seinem Leben: „Als Matthew plötzlich starb, war es unglaublich schockierend. Jeder, der ein Kind verloren hat, wird Ihnen sagen, dass, selbst wenn man in gewisser Weise auf die Möglichkeit vorbereitet ist, es erschütternd ist.“ Der 77-Jährige wusste von den Suchtproblemen seines Stiefsohnes, hat jedoch mit einem so frühen Tod von Perry nicht gerechnet gehabt.

Keith Morrison und Caitlin Morrison haben sich vorgenommen nach dem Tod ihres geliebten Matthew etwas Gutes in die Welt zu tragen. Aus diesem Grund haben die beiden ein gemeinnütziges Projekt ins Leben gerufen, das in Matthew Perrys Namen Menschen mit Suchtproblemen helfen soll. Keith ist sich sicher: „[Mein Sohn] möchte in Erinnerung bleiben, weil er etwas getan hat, um Menschen zu helfen, die an Sucht leiden.“ Somit hat die Familie etwas Gutes für Matthew und auch für andere Erkrankte getan.

Matthew Perry wird für immer in den Herzen aller „Friends“-Fans bleiben. Auch ein Jahr später versucht die Familie des Schauspielers seinen überraschenden Tod zu verarbeiten.