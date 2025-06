Schwerer Verlust für Heino – er trauert um seine Schwester Hannelore

Heino hat einen weiteren schweren Verlust zu verkraften. Der Volkssänger trauert um seine Schwester Hannelore Hofmann, die im Alter von 92 Jahren in Düsseldorf verstorben ist. Bereits vor anderthalb Jahren musste Heino den plötzlichen Tod seiner Ehefrau Hannelore verkraften.

Beide Schicksalsschläge ähneln sich tragisch, da auch seine Schwester an einem plötzlichen Herztod starb. Der Musiker setzt in auf die Unterstützung seiner Familie und die Kraft seiner Musik, um diese schweren Zeiten zu überstehen.

Innige Geschwisterliebe: Heino und seine Schwester

Heino beschreibt die Beziehung zu seiner Schwester gegenüber der „Bild„-Zeitung als besonders eng und lebenslang verbunden. „Die Nachricht vom Tod meiner Schwester hat mich sehr traurig gemacht. Wir hatten unser ganzes Leben ein inniges Verhältnis und standen uns bis zuletzt sehr nah. Mein Trost ist, dass Hannelore ein erfülltes, glückliches Leben hatte. Sie wird mir sehr fehlen“, sagt Heino in einem Interview. Nach dem Tod ihres Mannes lebte Hannelore allein, erhielt jedoch regelmäßig Besuche ihrer Kinder und telefonierte häufig mit Heino.

Für Heino war es wichtig, sich in aller Stille von seiner Schwester zu verabschieden. Ihre Kinder organisierten daher eine private Trauerfeier. Der Musiker erklärt: „Ich wollte mich von meiner großen Schwester allein, in aller Stille und ungestört verabschieden. Sie hat als Kind in den Kriegswirren auf mich aufgepasst und war auch später immer für mich da. Ich wollte ihr in dieser Stunde noch einmal dafür danken.“

Heino erfährt in dieser schwierigen Zeit Trost und Unterstützung durch die Familie seines Managers Helmut Werner. „Ich bin froh, dass ich Helmut, seine Frau Nicole und ihren kleinen Sohn Lennie permanent um mich habe. Denn ohne sie wäre es für mich viel schwerer, einen solchen Verlust zu verkraften. Auch den Tod meiner Frau Hannelore hätte ich ohne sie nie verwinden können“, betont Heino.

Trotz der Trauer führt Heino seine Tournee fort und tritt weiterhin regelmäßig auf. „Das Leben muss ja weitergehen. Und weder meine Frau noch meine Schwester hätten gewollt, dass ich in Trübsal verfalle und mit dem Singen aufhöre“, erklärt er. Bei jedem Konzert erinnert er sich an die beiden und widmet ihnen einen Gruß in den Himmel. So bleibt Heino seiner Musik treu und bewahrt die kostbaren Erinnerungen.

Der Musiker kann sich auf die Unterstützung seines näheren Umfeldes verlassen. In den letzten Jahren scheint sich der Sänger eine beeindruckende emotionale Resilienz angeeignet zu haben.

