Michael B. Tretow verstorben (†80): ABBA nimmt Abschied von „fünftem“ Mitglied – „Nie vergessen“

Viele Fans bezeichneten ihn seit Jahren als „fünftes Mitglied von ABBA“, jetzt trauert die Popwelt: Michael B. Tretow, der Toningenieur und kreative Kopf hinter dem unverwechselbaren ABBA-Sound, ist am Dienstag (20. Mai) im Alter von 80 Jahren gestorben. Das bestätigten nun seine Ehefrau Malin Hertzman und sein Sohn Rasmus Tretow gegenüber der schwedischen Zeitung „Aftonbladet.“ Auch ABBA-Managerin Görel Hanser bestätigte die traurige Nachricht.

Insbesondere die schwedische Kultband nimmt mit rührenden Worten Abschied.

ABBA trauert um Michael B. Tretow

Der Tod von Michael B. Tretow hinterlässt eine große Lücke – vor allem bei den vier Menschen, mit denen er Musikgeschichte schrieb. Über die genaue Todesursache ist bislang nichts bekannt. Laut Medienberichten soll Tretow jedoch schon länger unter Herzproblemen gelitten haben.

ABBA verabschiedet sich nun mit bewegenden Worten von dem Mann, der den Sound der Band wie kein anderer prägte. Anni-Frid Lyngstad erinnert sich: „Du warst mit deiner unendlichen Kreativität, Wärme und Freude die Sicherheit in unserer kleinen Studioblase. Niemand passte so gut zu uns wie du. Für uns bist du für immer ein Teil des ABBA-Sounds – und wirst nie vergessen werden.“

Auch Agnetha Fältskog blickt zurück: „Ich bin froh, dass ich vor ein paar Wochen noch ein paar Stunden mit dir verbringen konnte.“

ABBA-Mitglieder nehmen Abschied

Benny Andersson schreibt in einem rührenden Nachruf: „Du bedeutest uns vier von ABBA mehr als irgendjemand sonst. Ich hoffe, du hast das während all der Jahre gespürt, beim gemeinsamen Arbeiten, beim Lachen, beim Leben.“

Und Björn Ulvaeus bringt es schlicht auf den Punkt: „Seine Bedeutung für ABBA ist nicht zu unterschätzen. Er war ein herzlicher Mensch und ein guter Freund. Danke, Micke, für dein Lachen.“

Schon in den späten 60ern begann Tretows Zusammenarbeit mit Benny und Björn. In den 70ern wurde er festes Mitglied im Team und damit zum technischen Köpfchen hinter einem der größten Popphänomene aller Zeiten. Michael B. Tretow arbeitete an allen ABBA-Alben mit, bis auf das Comeback-Album „Voyage“ (2021), und verhalf der Band zu ihrem einzigartigen Klang.