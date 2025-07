Tim Mälzer nimmt Abschied von Carlo von Tiedemann – „Geschichten bleiben lebendig“

Mit der Trauerfeier für Carlo von Tiedemann (✝81) verabschiedet sich der NDR am Donnerstag (10. Juli) von einem seiner prägendsten Gesichter. Im Hamburger Michel versammelten sich zahlreiche Weggefährten, Freunde und Prominente, um Abschied von der Radio- und Fernsehlegende zu nehmen. Der Sender übertrug die öffentliche Gedenkfeier unter dem Titel „In Erinnerung an Carlo von Tiedemann“ live ab 16:15 Uhr.

Zu den Gästen zählte auch TV-Koch Tim Mälzer, der von Tiedemann nicht nur als mediales Urgestein würdigte, sondern auch sehr persönliche Worte fand.

Freunde und Familie trauern um Carlo von Tiedemann

Zahlreiche Prominente sind nach Hamburg gereist, um sich von TV-Legende Carlo von Tiedemann zu verabschieden. Chefkoch Tim Mälzer findet deutliche Worte zu seinem ehemaligen Weggefährten:

„Die Neunziger waren Carlos wilde Zeiten. Da gab es nicht nur Licht, sondern auch Schatten in seinem Leben. Er war ein Mensch mit Ecken und Kanten und genau das mochte man an ihm. Für mich ist es kein ‚zu Grabe tragen‘, sondern man verabschiedet sich nur von der Hülle. Seine Geschichten bleiben lebendig, und das ist das Schöne“, sagte Mälzer gegenüber der „Hamburger Morgenpost.“

Auch Schlagersängerin Mary Roos, John Langley, ein langjähriger Freund, sowie Carsten Marek, Betreiber der Kultkneipe „Zur Ritze“ auf St. Pauli, erinnern sich mit emotionalen Worten an den NDR-Moderator.

++ Carlo von Tiedemann ist tot – TV-Legende stirbt mit 81 Jahren ++

Langley blickt zurück auf die erste Begegnung 1977: „Ich habe eine gewisse Grundfreude, dass ich dabei sein darf. Wir haben uns sehr wertgeschätzt.“

Carlo von Tiedemann prägte den Norddeutschen Rundfunk über Jahrzehnte wie kaum ein anderer als Moderator und Entertainer. Doch seine Karriere war nicht ohne Rückschläge: In den 80ern geriet er mit Kokain, Prostituierten und hohen Schulden in die Schlagzeilen. Von Tiedemann übernahm später Verantwortung, kämpfte sich zurück, zahlte zwölf Jahre lang seine Schulden ab und wurde am Ende zum versöhnlichen Familienmenschen.