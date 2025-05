DSDS-Legende lässt wieder von sich hören – Konzerte stehen bereits

2006 war sein Jahr. Mit gefühlvollen Seal-Interpretationen eroberte Mike Leon Grosch (48) die DSDS-Bühne und landete mit „Don’t Let It Get You Down“ auf Platz eins der Charts. Doch die Freude währte kurz. Noch im selben Jahr trennte sich seine Plattenfirma von ihm. Der Traum zerplatzte, und Grosch verschwand aus dem Rampenlicht.

Seit 2020 meldet sich Grosch eindrucksvoll zurück. Im deutschen Schlager findet er seine neue Heimat und begeistert Fans mit seiner Musik. Im Interview mit der „WAZ“ spricht er über diese zweite Chance, aber auch über das harte Showgeschäft.

DSDS-Star wird deutlich

„Ich bin erschüttert, wie sich Menschen heute im Fernsehen prostituieren, für Geld wirklich alles tun“, erklärt er gegenüber Deutschlands größter Regionalzeitung. Dabei verliert er auch über DSDS klare Worte. Die Show, die ihn einst bekannt machte, sieht er kritisch. „Was DSDS angeht, gab es für mich eine Schlüsselszene in der Staffel mit Marianne Rosenberg, Mia und Kay One.“

„Da war ein Mädel, nicht älter als 18, singt wirklich nicht gut. Alle in der Jury sagen ‚talentfrei‘, nur Kay One ließ sie weiter. Mit der Begründung ‚Sie kann zwar nicht singen, aber sie sieht geil aus.‘“ Für den Vollblutmusiker unverständlich: „Da habe ich sofort weggeschaltet. Dieses Reduzieren aufs Äußere, die Bevorteilung deswegen. Das kann ich keinem Kind mehr erklären.“

Auf die Frage, ob er bei seinen Konzerten noch DSDS-Hits performt, antwortet er gegenüber der „WAZ“ schmunzelnd: „Das hatte ich anfangs noch getan. Es waren dann aber genau die Songs, bei denen sich die Leute eine Wurst geholt haben.“

Jetzt stehen die Termine für seine Solokonzerte fest: Am 13. Juli tritt er in Gelsenkirchen auf, am 20. September in Oberhausen und am 31. Januar 2026 in Bochum. Auch auf Festivals wird Grosch zu sehen sein. Am 24. Mai spielt er in Bottrop, gefolgt vom Schlager Stern in Willingen im Juni und Auftritten in Herne und Meschede.

