Matthew Perry: Friends-Kollege Matt LeBlanc nimmt Abschied – er schuldete ihm noch 20 Dollar

Die Nachricht über den Tod des Schauspielers Matthew Perry verbreitete sich wie ein Lauffeuer und versetzte Fans der Serie „Friends“ weltweit in eine Art Schockzustand. Nur 54 Jahre wurde der Hollywoodstar alt, als Chandler Bing in „Friends“ verzauberte er ein Millionenpublikum. Am 28. Oktober wurde der Fernsehstar leblos in seinem Anwesen in Los Angeles vorgefunden.

Der Tod des Schauspielers löste eine Welle der Trauer aus, Fans und Kollegen verabschiedeten sich via Social Media, der Schmerz sitzt tief. Nun meldet sich auch Schauspielkollege Matt LeBlanc mit einem emotionalen Nachruf zu Wort, der Schauspieler spielte an der Seite von Perry in der Serie „Friends“.

Rührender Abschied von Matthew Perry

Seit dem Beginn der Serie „Friends“ verkörperte Schauspieler Matt LeBlanc die Rolle des gutaussehenden Joey Tribbiani. Gemeinsam mit Matthew Perry stand der Schauspieler und Produzent vor der Kamera und begeisterte Zuschauer auf der ganzen Welt. Aus den Kollegen wurden schnell Freunde, die gemeinsame Zeit am Set scheint die Männer miteinander verbunden zu haben. Nun versucht auch Tribbiani die richtigen Worte zu finden und widmet seinem ehemaligen Kollegen einen Instagram-Post.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Fünf gemeinsame Fotos teilt Joey Tribbiani mit seinen 9,3 Millionen Followern. Die Bilder stammen aus der Serie „Friends“, die die Schauspieler miteinander bekannt machte. Die rührenden Fotos kommentiert Tribbiani mit den Worten: „Matthew, schweren Herzens verabschiede ich mich. Die Zeiten, die wir zusammen hatten, gehören ehrlich zu den Lieblingszeiten meines Lebens. Es war mir eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen und dich meinen Freund zu nennen. Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denken und werde dich nie vergessen. Niemals. Breite deine Flügel aus und fliege Bruder, du bist endlich frei. Alles Liebe.“ Bei diesen emotionalen Worten bleibt wohl kein Auge trocken.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Fans des Schauspieler-Duos berührt der Post von Matthew Perrys Kollegen sehr. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Und ich dachte, ich werde nicht mehr weinen“ und ein weiterer Fan schreibt: „Oh man, darauf habe ich gewartet. Du hast mich zum Weinen gebracht. Wir trauern alle. Wir haben einen unserer Freunde verloren. Danke für diese Show. Sie wird immer ein Favorit von mir sein.“ Die Trauer um Matthew Perry scheint die Fans der Serie näher zusammen zu bringen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Einen letzten Kommentar kann sich Matt LeBlanc jedoch nicht verkneifen und schreibt abschließend: „Und ich schätze, du behältst die 20 Mäuse, die du mir schuldest.“ Den guten Humor scheinen Perry und LeBlanc gemeinsam gehabt zu haben.