McDonald’s auf Mallorca: „Friends“-Menü sorgt für Figuren-Wahnsinn! DAS schmeckt Kunden gar nicht

Auf Mallorca sind McDonald’s-Kunden derzeit in heller Aufruhr. Der Grund ist ein neues Menü, das der Fast-Food-Riese nur in Spanien in die Restaurants gebracht hat: die „Friends“ Box in Anlehnung an die Kultserie aus den 90er Jahren (wir berichteten).

Welche Figur derzeit die beliebteste ist, dürfte Kunden nicht allzu sehr überraschen. Denn nach dem Tod von Schauspieler Matthew Perry sind alle hinter seiner Serien-Figur Chandler Bing her, wie unsere Reporterin exklusiv von einem der McDonald’s-Mitarbeiter an der Playa am Ballermann erfuhr (hier alle Infos). Doch wer jetzt seine oder andere Spielfiguren in seiner Menü-Tüte haben will, muss eines dringend wissen.

McDonald’s auf Mallorca kommt Sammlern in die Quere

Welche Figur am Ende in der Papp-Box mit „Friends“-Logo landet, wird laut dem Mitarbeiter einer Filiale auf Mallorca normalerweise komplett dem Zufall überlassen. Wer allerdings nett an der Theke nach einem bestimmten Serien-Charakter fragt, um seine Sammlung zu vervollständigen, könnte Glück haben. Doch es gibt dabei einen großen Haken.

Die McDonald’s-Mitarbeiter auf Mallorca bekommen wöchentlich immer nur zwei ausgewählte Figuren geliefert. Wer demnach darauf hoffte, auf Nachfrage eine Figur von Chandler, Joey, Ross, Monica, Rachel oder Phoebe zu ergattern, sieht sich mit einem strengen Zeitplan konfrontiert.

McDonald’s-Kunden müssen schnell sein

Laut einem Mitarbeiter wechseln die Figuren wöchentlich. Während vergangene Woche Joey und Monica in den McDonald’s-Boxen an der Playa am Ballermann landeten, finden Kunden in dieser Woche darin Funko-Pop-Exemplare von Phoebe und Rachel vor. Doch wann können Kunden eine der begehrten Chandler-Figuren abstauben?

Wie unsere Redaktion exklusiv auf Mallorca erfuhr, soll eine neue Figuren-Lieferung an diesem Samstag (19. Oktober) eintreffen. Dann dürfen sich Kunden auf Mini-Exemplare ihrer Lieblinge Ross und Chandler freuen. Da die Nachfrage gerade nach letzteren aber derzeit sehr hoch ist, sollten sich Kunden auf Mallorca besser beeilen.