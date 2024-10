McDonald’s: Neues Menü sorgt für Herzklopfen bei Kunden – doch es gibt einen Haken

Paukenschlag bei McDonald’s! Wer in den 1990er-Jahren Fernsehen schaute, wird sicherlich die US-Kultserie „Friends“ kennen. Der Sender NBC holte mit zehn Staffeln Traumquoten, „Friends“ gehörte zu den beliebtesten Serien seiner Zeit mit Traumgagen von bis zu einer Million US-Dollar pro Folge für die Schauspieler.

Auch die jüngere Generation hat die lustigen Freunde aus New York, nämlich Ross, Rachel, Monica, Joey, Chandler und Phoebe, insbesondere während der Corona-Pandemie auf diversen Streaming-Portalen neu für sich entdeckt. Vor genau 30 Jahren wurde in den USA die allererste „Friends“-Folge ausgestrahlt, also im Jahr 1994. Dieses Jubiläum feiert jetzt auch Fast-Food-Gigant McDonald’s – und Kunden können sich richtig freuen!

McDonald’s: Neues Menü sorgt für Herzklopfen bei Kunden

„Big M“ führt nämlich eine spezielle Happy-Meal-Box ein. Die ist aber nicht wie gewöhnlich für Kinder (Hamburger, Pommes, ein Getränk und ein Spielzeug), sondern für Erwachsene! Zwar ist gibt es auch wieder das übliche Burger-Menü wie bei den Kids, doch zusätzlich gibt es eine kleine Sammelfigur von einer der sechs „Friends“-Charakteren. Und dazu noch eine spezielle Soße, das „Monica’s Marinara“, benannt nach Monica Geller aus der Serie.

Was sich schon anhört wie der nächste Verkaufshit von McDonald’s, ist aber auch mit einem großen Haken verbunden. Die spezielle „Friends“-Jubiläumsbox gibt es nämlich vorerst nur in Spanien. Laut US-Medien ist unklar, warum es ausgerechnet das südeuropäische Land trifft – genauso leider wie auch die Antwort auf die Frage, ob und wann die Box auch anderswo an den Start geht.

„Friends“-Happy-Meal nur in Spanien

Die Werbung für das neue Video ist schon auf YouTube abrufbar, es agieren spanische Schauspieler in den „Friends“-Rollen. In den USA ist die Kultserie noch immer ein Hit. So plant US-Sendergigant HBO Max demnächst eine vierteilige Game-Show mit „Friends“. Es bleibt abzuwarten, ob das Speisemenü nicht vielleicht doch nach Deutschland kommt – vorausgesetzt, in Spanien avanciert es wirklich zum Erfolg.